Boris Lalovac upozorava: Dolazi najveći udar na pojedine građane

"Državni proračun ima nekoliko visokih rizika. To je prvenstveno vrlo niska procijenjena stopa inflacije, prošle godinu su rekli da će nam inflacija ove godine biti 2,8 posto, a na kraju nije. Bit će 3,7 ili 3,8 posto jer je promijenila svoj smjer kretanja. Veliki je rizik na rashodovnoj strani proračuna jer nigdje nema 860 milijuna eura dugova u zdravstvu, to kažu u Hrvatskoj udruzi poslodavaca, nigdje nema tih novaca, a ni u obrazloženju se ne navodi kako će se i kojom dinamikom to plaćati. To je ogroman dug, a nitko ne zna kako će se i kada to rješavati. Pitanje je dio iskorištavanja EU fondova, ogroman je iznos tamo stavljen. Ove godine potrošit ćemo oko 3,7 milijardi, a sljedeće godine milijardu više. NPOO se mora iskoristiti do 30.6. Ima dosta izazova, a pogotovo će ih biti ako inflacija ne bude kako su planirali. Bit će dosta izazova, mislim da ga je ministar Primorac jedva zatvorio ove godine."