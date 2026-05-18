NAPADI NA STRANCE

Jelovčić: Nasilje se s granica prelijeva na unutrašnjost

Nina Kljenak
18. svi. 2026. 11:58

Internetom je kružila snimka premlaćivanja stranog državljanina u Rijeci koja se proširila društvenim mrežama. Ranije je pozornost javnosti privukla snimka napada na filipinskog turista u centru Zagreba. Nina Kljenak u Novom danu razgovarala je s Andreom Jelovčić iz Centra za mirovne studije. Upozorava na prelijevanje nasilja s granica na unutrašnjost teritorija.

"Smatramo da se radi o nekoliko zabrinjavajućih incidenata, u kojima nisu čak stradale samo žrtve tih događaja već i osobe migrantskog podrijetla koje sad žive u strahu i kojima se šalje poruka da Hrvatska za njih nije sigurna zemlja. Definitivno nisu izolirani incidenti, već gotovo desetljeće govorimo o nasilju koje se događa prema izbjeglicama i drugim migrantima na granicama i na teritoriju, a to nasilje koje godinama nije bilo sankcionirano se zapravo prelilo na unutrašnjost teritorija. Mislim i na strane radnike, i na turiste u krajnjem slučaju, te zapravo vidimo niz slučajeva u kojima se napadaju migrantski radnici, dostavljači…", kazala je.

CMS je prilikom pružanja besplatne pravne pomoći nekim osobama pomogao u podizanju kaznenih prijava ili u prijavi nasilja, a posljednji slučaj teškog nasilja nad osobom migrantskog podrijetla smo zabilježili prije nekoliko tjedana, kada je napadnut umjetnik koji je dolazio iz Indije kako bi u Hrvatskoj održao niz predavanja.

U Zagrebu je najprije udaren autom, a onda je ta osoba izašla iz auta i nastavila ga tući. "Slučaj je prijavljen policiji, a na temelju našeg iskustva policija postupa sporo, a naš sustav je poznat kao spor pravosudni sustav u kojem svako kazneno djelo biva sporo procesuirano", zaključila je.

