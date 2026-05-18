Oglas

pokušaj probijanja blokade

VIDEO / Flotila za Gazu tvrdi da su se na njihov brod ukrcale izraelske snage

author
Hina
|
18. svi. 2026. 11:58
Global Sumud Flotilla Commentary / X / Screenshot
Global Sumud Flotilla Commentary / X / Screenshot

Organizatori flotile brodova s ​​pomoći za Gazu objavili su u ponedjeljak da su se izraelske snage ukrcale na jedan od njihovih brodova, a da su s drugim brodom u istočnom Sredozemlju izgubili kontakt.

Oglas

Ranije u ponedjeljak izraelsko ministarstvo vanjskih poslova izjavilo je na X-u da "neće dopustiti kršenje zakonite pomorske blokade Gaze".

Brodovi Globalne flotile Sumud isplovili su u četvrtak treći put, iz južne Turske, nakon što je Izrael u međunarodnim vodama presreo ranije pokušaje dostave pomoći Gazi.

Na video prijenosu uživo u ponedjeljak moglo se vidjeti se kako se vojni brodovi približavaju brodovima flotile.

„Vojni brodovi trenutačno presreću našu flotu, a (izraelske) snage ukrcavaju se na naš predvodeći brod, usred bijela dana“, objavila je Globalna flotila Sumud na X-u.

„Zahtijevamo siguran prolaz za našu legalnu, nenasilnu humanitarnu misiju“, piše flotila.

U svojoj izjavi, Izrael je također pozvao „sve sudionike u ovoj provokaciji da promijene smjer i smjesta se vrate“.

Prethodna flotila napustila je Španjolsku 12. travnja, no izraelske su snage presrele brodove te skupine.

Tada su više od 100 propalestinskih aktivista iskrcali na Kretu, a još dvoje pritvorile u Izraelu.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
flotila global sumud flotila global sumud flotilla humanitarna kriza u gazi humanitarna pomoć gazi pomoć za gazu sumud

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ