VIDEO / Flotila za Gazu tvrdi da su se na njihov brod ukrcale izraelske snage

Global Sumud Flotilla Commentary / X / Screenshot

Organizatori flotile brodova s ​​pomoći za Gazu objavili su u ponedjeljak da su se izraelske snage ukrcale na jedan od njihovih brodova, a da su s drugim brodom u istočnom Sredozemlju izgubili kontakt.

Ranije u ponedjeljak izraelsko ministarstvo vanjskih poslova izjavilo je na X-u da "neće dopustiti kršenje zakonite pomorske blokade Gaze".

Brodovi Globalne flotile Sumud isplovili su u četvrtak treći put, iz južne Turske, nakon što je Izrael u međunarodnim vodama presreo ranije pokušaje dostave pomoći Gazi.

Na video prijenosu uživo u ponedjeljak moglo se vidjeti se kako se vojni brodovi približavaju brodovima flotile.

„Vojni brodovi trenutačno presreću našu flotu, a (izraelske) snage ukrcavaju se na naš predvodeći brod, usred bijela dana“, objavila je Globalna flotila Sumud na X-u.

„Zahtijevamo siguran prolaz za našu legalnu, nenasilnu humanitarnu misiju“, piše flotila.

U svojoj izjavi, Izrael je također pozvao „sve sudionike u ovoj provokaciji da promijene smjer i smjesta se vrate“.

BREAKING: CCTV footage from the Zio Faster appears to capture the moment of interception, as fast boats approach vessels on the Global Sumud flotilla in international waters, around 250 nautical miles from Gaza.



Activists report Israeli naval forces surrounding the boats, with… pic.twitter.com/GU9GyDeodM — Global Sumud Flotilla Commentary (@GlobalSumudF) May 18, 2026

Prethodna flotila napustila je Španjolsku 12. travnja, no izraelske su snage presrele brodove te skupine.

Tada su više od 100 propalestinskih aktivista iskrcali na Kretu, a još dvoje pritvorile u Izraelu.

RED ALERT!



Military vessels are currently intercepting our fleet and IOF forces are boarding the first of our boats in broad daylight.



We demand safe passage for our legal, non-violent humanitarian mission. Governments must act now to stop these illegal acts or piracy meant to… pic.twitter.com/4RmPuswZNo — Global Sumud Flotilla (@gbsumudflotilla) May 18, 2026