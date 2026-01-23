"Halo, inspektore" upozorava na jedno drastično poskupljenje: "Šokantnih 7,95 eura za 15 kilograma!"

Prema procjenama, u Hrvatskoj u siječnju 2026. godine između 100.000 i 120.000 kućanstava koristi drvni pelet kao primarni ili sekundarni energent za grijanje. Broj korisnika peleta u RH dramatično je porastao od 2015. godine, kada je bilo svega desetak tisuća peći na pelet. Taj rast izravno je potaknut državnim subvencijama Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU), koje su često pokrivale 40 do 80 posto troška ugradnje, čime su građani potaknuti na prelazak s loživog ulja, ugljena ili drva na pelet.