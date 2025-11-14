Kako smanjiti račune za grijanje? "20 centimetara žbuke ne znači apsolutno ništa"

Od iduće godine, kako kaže, više neće biti modela subvencioniranja. Zamijenit će ga, kako od nas zahtijeva EU, da se ide u sustav "financijskih instrumenata". Bašić pojašnjava:



"Zgrada će dići kredit, morat će ispuniti uvjete po projektu - određenu uštedu energiju itd. U to će biti uključena Hrvatska banka za obnovu i razvitak kao i komercijalne banke, a u kojim iznosima - to ćemo vidjeti otom potom", zaključuje i dodaje da će određene prilike biti otvorene i u sklopu Zakona o priuštivom stanovanju.