"NOVI SMJER"
Vesna Pusić: Došlo je vrijeme kad male zemlje više ne mogu biti glupe
Bivša ministrica vanjskih poslova Vesna Pusić gostovala je u Novom danu s Ninom Kljenak i komentirala summit u Davosu, odnosno govor američkog predsjednika Donalda Trumpa i odnos Europe sa Sjedinjenim Američkim Državama.
"Najvažniji govor bio je onaj kanadskog premijera Marka Carneyja jer pokazuje kako manje i srednje države mogu doprinijeti. U njemu je istaknuo da stari poredak više ne vrijedi, da za njime ne treba plakati i da treba graditi novi. Pokazao se na taj način liderom demokratskog svijeta", kazala je Pusić pa nastavila:
Trupova samohvala
"Trumpov govor bila je dugačka samohvala. Mislila sam da se odustalo od provjere činjenica, ali se to i dalje radi. Sve što je rekao bio je netočan navod, da budem pristojna. Od onoga da je SAD posjedovao Grenland do ekonomske situacije u SAD-u. Čini mi se da je igra na burzi imala veliku ulogu jer su dramatično pale nakon prijetnji da će silom oduzeti Grenland i odgovora Europske unije, koja je napokon bila odlučna i oštra. A kad je rekao da neće upotrijebiti silu i carine, burze su naglo skočile. To je znao on, a vjerojatno i njegovi prijatelji. U njegovom slučaju ne treba isključiti tu mogućnost. Međutim, u svom je govoru Drugi svjetski rat spominjao na nezamislivi način, govorio je netočno o Danskoj, oporbi u SAD-u, Kanadi, izmišljao je stvari o američkoj ekonomiji, Rusiji, Ukrajini..."
Naglasila je da nitko ne bi taj govor doživio da ga nije održao američki predsjednik. Potom je dodala i da sve njegove riječi treba uzimati s obzirom, bilo da prijeti ili povlađuje. A iznijela je i zanimljivi zaključak.
"Kod Trumpa puno efikasnije funkcionira kad mu se oštro suprostavljate nego kad mu se ulizuje."
"Ne trebamo se posebno isticati"
Hrvatskim vlastima u tom kontekstu zapravo ne zamjera izostanak konkretnijeg stava.
"Tvrdnja napeg premijera da će Trump zapamtiti tko se suprostavio preuzimanju Grenlanda više ne stoji. Čini se da su europski i kanadski dužnosnici uspjeli pronaći formulu koju je Mark Rutte na svoj poznati način uspio prezentirati Trumpu, koji je to zasad prihvatio. Samo da spomenem i jednu fusnotu, Carney je u govoru citirao samo dva predsjednika - češkog Vaclava Havela i finskog Alexandera Stubba. Riječ je o malim zemljama koje su uspjele preživjeti i prevladati velike diktature. Ono što iz tog možemo zaključiti jest da je došlo vrijeme kad male zemlje više ne mogu biti glupe. Velike mogu jer to mogu nadoknaditi silom. Dakle, što se hrvatske pozicije tiče, čini mi se da mi nismo ovdje u prvom planu, da se moramo držati europskog stava i doprinostiti europskom jedinstvu. Ne trebamo se posebno isticati. Ne znam, ali vjerujem da premijer ima stav o Trumpovom ponašanju i njegovom odnosu prema Europi. Isto tako, pretpostavljam da smatra kako je bolje ne isticati se previše u ovom trenutku. Ipak, bili bi mi drago od hrvatskih vlasti čuti približavanje stavovima Marka Carneyja, bez napada na Trumpa i s jasnim stavom da se ide u izgradnju novog poretka, gdje ima mjesta za srednje i male države, kakve smo mi", zaključila je Vesna Pusić.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
