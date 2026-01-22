Vesna Pusić: Došlo je vrijeme kad male zemlje više ne mogu biti glupe

"Tvrdnja napeg premijera da će Trump zapamtiti tko se suprostavio preuzimanju Grenlanda više ne stoji. Čini se da su europski i kanadski dužnosnici uspjeli pronaći formulu koju je Mark Rutte na svoj poznati način uspio prezentirati Trumpu, koji je to zasad prihvatio. Samo da spomenem i jednu fusnotu, Carney je u govoru citirao samo dva predsjednika - češkog Vaclava Havela i finskog Alexandera Stubba. Riječ je o malim zemljama koje su uspjele preživjeti i prevladati velike diktature. Ono što iz tog možemo zaključiti jest da je došlo vrijeme kad male zemlje više ne mogu biti glupe. Velike mogu jer to mogu nadoknaditi silom. Dakle, što se hrvatske pozicije tiče, čini mi se da mi nismo ovdje u prvom planu, da se moramo držati europskog stava i doprinostiti europskom jedinstvu. Ne trebamo se posebno isticati. Ne znam, ali vjerujem da premijer ima stav o Trumpovom ponašanju i njegovom odnosu prema Europi. Isto tako, pretpostavljam da smatra kako je bolje ne isticati se previše u ovom trenutku. Ipak, bili bi mi drago od hrvatskih vlasti čuti približavanje stavovima Marka Carneyja, bez napada na Trumpa i s jasnim stavom da se ide u izgradnju novog poretka, gdje ima mjesta za srednje i male države, kakve smo mi", zaključila je Vesna Pusić.