Cijene alkohola u Europi: Koje su zemlje najskuplje?

Cijene alkohola znatno se razlikuju diljem Europe
Oglas
U prosjeku, 1,50 eura od svakih 100 eura koje kućanstva u EU troše na robu i usluge odlazi na alkoholna pića, prema podacima Eurostata. Ipak, udio alkoholnih pića u potrošnji kućanstava jako varira među državama.
Indeks razine cijena, koji uspoređuje cijenu iste košarice alkoholnih pića u Europi, dobar je način za promatranje razlika u troškovima alkohola. Prosjek EU-a postavljen je na 100, pa ako ta košarica košta 100 eura na razini EU-a, indeks pokazuje koliko bi koštala u svakoj državi.
Razina cijena iznad 100 znači da je zemlja skuplja od prosjeka EU. Rezultat ispod 100 znači da je jeftinija, piše euronews.
Najskuplji alkohol u nordijskim zemljama, Turskoj i Irskoj
Od 2024. najskuplja zemlja za alkohol je Island, u usporedbi s 36 europskih zemalja (države članice EU, kandidati i EFTA države). Na Islandu ljudi plaćaju 285 eura za pića koja u EU u prosjeku koštaju 100 eura. To je 185 % iznad prosjeka EU.
Na ljestvici nadalje, cijena te košarice alkohola iznosi 226 eura u Norveškoj, 210 eura u Finskoj i 203 eura u Turskoj. To znači da alkoholna pića koštaju više nego dvostruko od prosjeka EU. Irska, sa 198 eura, također je vrlo blizu toj razini.
Tri najskuplje zemlje za alkohol nalaze se u nordijskoj regiji. Preostale dvije nordijske države također su iznad prosjeka EU: Švedska (146 eura) i Danska (125 eura).
Hrvatska se također nalazi iznad prosjeka - cijena košarice alkohola iznosi 126 eura.
Najjeftiniji alkohol u Italiji, Njemačkoj i Austriji
Najniže cijene alkohola bilježe se u Italiji, Njemačkoj i Austriji. Cijena alkoholnih pića koja na razini EU-a koštaju 100 eura iznosi samo 84 eura u Italiji. To znači da su cijene alkoholnih pića 16 % ispod prosjeka EU.
Cijene alkohola u Njemačkoj iznose 87 eura, a u Austriji 90 eura. U Španjolskoj ljudi plaćaju 91 euro za istu košaricu pića. To znači da je alkohol općenito jeftiniji u četiri najveća gospodarstva EU nego prosječno u Uniji. Jedina iznimka je Francuska, s 102 eura — što je samo 2 % iznad prosjeka.
PROČITAJTE VIŠE
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas