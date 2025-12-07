Umirovljenice Vera i Nada: "Dijelimo troškove i kućne poslove, malo se i posvađamo, ali ljepše je kad nisi sam"

"Svoj stan iznajmljujem i s tim prihodom sasvim pristojno živimo. Dijelimo troškove za televiziju, struju, vodu, grijanje i hranu, sve popola. Svaka ima svoju sobu, svoj televizor, a dnevna soba je za goste. Nada je veliki zaje*ant, lupa raznorazne gluposti i po cijeli dan se smijemo, baš kao dvije lude babe. Jedan dan kuha ona, drugi dan ja. Tu i tamo se malo 'pokeckamo' ali dok nabrojiš do deset kao da ništa nije bilo. Ona je jako dobar čovjek, empatična je i jako je pogađa sve što se u ovoj bijednoj zemlji događa, a ja se više oko toga ne živciram."