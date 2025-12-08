Umirovljenike čekaju važne isplate, a od siječnja idu i povećanja

Umirovljenicima će na račune stići najprije mirovina, zatim godišnji dodatak, a u 180 gradova i općina bit će isplaćena i božićnica. Od siječnja, pak, rastu invalidske mirovine, ukida se penalizacija i omogućuje se rad na puno radno vrijeme uz pola mirovine.
Mirovine za većinu od 1,2 milijuna umirovljenika na račune bi, prema obavijesti HZMO-a, trebale stići danas. Naravno, neki su mirovine dobili početkom mjeseca, ovisno o tome u kojoj su banci otvorili račun.
Uz to, sredinom mjeseca bi, prema riječima zamjenika ravnatelja HZMO-a Ive Bulaje, po prvi puta trebao sjesti i godišnji dodatak na mirovine. Točan datum isplate još uvijek nije poznat, piše Mirovina.hr.
Također, više od 180 gradova i općina u Hrvatskoj dijeli božićnice umirovljenicima. Nekima su one već stigle, dok ih drugi trebaju dobiti ovih dana.
Dodatne povišice sljedeće godine
Prosječna sveukupna mirovina isplaćena proteklog mjeseca iznosila je 689 eura. Ako se u obzir uzmu samo mirovine po redovitim propisima prosjek pada na 560 eura. No, bez mirovina po međunarodnim ugovorima, prosjek svih starosnih, invalidskih i obiteljskih mirovina penje se na 636 eura.
Treba dodati i kako će dio umirovljenika već s novom godinom dobiti svojevrsnu povišicu. Naime, od 1. siječnja će invalidske mirovine biti povećane za 10 posto. Uz to, starijima od 70 godina, a koji su otišli u prijevremenu mirovinu, bit će ukinuta penalizacija.
Umirovljenici će također moći raditi na puno radno vrijeme, uz pola mirovine. Novo usklađivanje mirovina, iako se formalno piše u siječnju, na račune starijih građana će stići tek u travnju.
