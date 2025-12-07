Novi udarac na džepove: Mobiteli bi sljedeće godine mogli poskupjeti, a ovi bi mogli biti najviše pogođeni

Tvrtka Micron, koja se bavi proizvodnjom memorije i pohrane, u srijedu je objavila da izlazi iz poslovanja s memorijom za potrošače, navodeći „porast potražnje“ koji dolazi iz rasta potaknutog AI-em u podatkovnim centrima. Jaejune Kim, izvršni potpredsjednik za memoriju u Samsungu, rekao je u listopadu da je tvrtka primijetila snažnu potražnju za memorijom za AI i podatkovne centre u trećem kvartalu. Također je rekao da će nestašica memorije za mobilne uređaje i računala intenzivirati u budućnosti.