Ova europska zemlja planira zabraniti prodaju alkohola: "Samo je Slovenija gora od nas"
Poljska planira uvesti zabranu noćne prodaje alkohola u trgovinama kako bi smanjila pretjeranu konzumaciju, ograničila kriminal i spriječila zdravstvene probleme, nakon što je pokušaj uvođenja zabrane u Varšavi propao.
Koalicijski partneri premijera Donalda Tuska - Ljevica i centristička Poljska 2050 - predložili su zakonske izmjene koje uključuju široku zabranu oglašavanja alkohola, zabranu prodaje u trgovinama izvan ugostiteljskih objekata od najmanje 22 sata do šest ujutro te ograničenja prodaje na benzinskim postajama i putem interneta. Prema njihovim riječima, mjere su u skladu s preporukama Svjetske zdravstvene organizacije i spadaju među najučinkovitije alate u sprječavanju zdravstvenih problema povezanih s alkoholom, poput raka i mentalnih poremećaja. Slične mjere uvela je Latvija u kolovozu.
Porast smrtnih slučajeva povezanih s alkoholom
Prema podacima Eurostata, na koje je ukazao Tusk s partnerima, Poljska se ubraja među zemlje Europske unije s najlošijim pokazateljima smrtnosti povezane s alkoholom.
"U 2022. je Poljska bila druga u Uniji po broju smrti prouzročenih alkoholom. Samo je Slovenija gora", kazao je Tusk, prenosi Politico.
Pritisak za uvođenje zabrane na nacionalnoj razini uslijedio je nakon što je gradsko vijeće Varšave odbacilo prijedlog lokalne zabrane. Pokušaj je pokazao razlike među političkim grupama, čak i unutar Tuskove koalicije. Gradski vijećnici odbili su prijedlog gradonačelnika Rafała Trzaskowskog uz obrazloženje da zadire u građanske slobode, iako je ispitivanje javnog mnijenja pokazalo veliku podršku među stanovnicima Varšave. Trzaskowski je obećao da će nastaviti s pokušajima.
Ova rasprava dolazi i u trenutku kada su svjetski lideri propustili postići dogovor o zajedničkoj političkoj deklaraciji za borbu protiv kroničnih bolesti, među kojima su i one povezane s alkoholom, što pokazuje koliko je teško usuglasiti javnozdravstvene mjere u politički podijeljenom okruženju.
Zastupnica Ljevice Joanna Wicha izjavila je da lokalne vlasti često nemaju odlučnosti i hrabrosti uvesti zabrane noćne prodaje alkohola, zbog čega je, kaže, potrebna odluka s nacionalne razine. Dodala je da bi Tuskova podrška mogla biti ključna da se mjere i provedu. Trenutno se prijedlozi nalaze u javnom savjetovanju, a parlament bi o njima trebao raspravljati krajem listopada ili početkom studenoga.
Poljska je zasićena trgovinama alkoholom. Na kraju 2023. bilo ih je gotovo 119.000, uključujući male privatne trgovine, velike trgovačke lance i benzinske postaje koje rade 24 sata. Za usporedbu, Švedska ima samo 900 prodavaonica alkohola, jednu na otprilike 11.000 ljudi, dok u Poljskoj na jednu trgovinu dolazi 320 stanovnika.
Oko 180 poljskih općina već je uvelo neku vrstu noćne zabrane, među njima i Kraków, najposjećeniju turističku destinaciju u zemlji. Varšava je na kraju uspjela uvesti probnu zabranu u dvije od svojih 18 gradskih četvrti, no kritičari tvrde da to nije dovoljno. Policijski izvještaji iz područja u kojima zabrane postoje bilježe pozitivne učinke, poput manje kriminala, veće sigurnosti na ulicama i manjeg broja hitnih intervencija.
Troškovi iznad prihoda
Sam premijer Tusk nedavno je izjavio da bi volio da lokalne vlasti slijede primjer onih koje sustavno pokušavaju suzbiti posljedice onoga što naziva "liberalnim alkoholizmom". Po njegovim riječima, prisutnost pijanih ljudi noću, u blizini kuća ili u središtima velikih gradova, nimalo nije ugodna.
Prema nacrtu Ljevice, zabrana bi obuhvatila prodaju na benzinskim postajama i u dugoročnim rehabilitacijskim ustanovama te bi uvela nacionalnu zabranu od 22 sata do šest ujutro, uz mogućnost da lokalne vlasti vrijeme produlje od 21 do devet sati. Predviđa se i obavezna provjera dobi pri svakoj kupnji te zabrana prodaje alkohola ispod kombinirane vrijednosti trošarina i PDV-a, što je česta praksa u trgovačkim promocijama. Stranka Poljska 2050 predlaže da se lokalnim vlastima dopusti širenje zabrane do devet sati i izmjene licenci koje nisu mijenjane 23 godine.
Nacionalni centar za suzbijanje ovisnosti procjenjuje da društveni troškovi konzumacije alkohola u Poljskoj iznose oko 93 milijarde zlota godišnje (21,8 milijardi eura), dok prihodi od trošarina donose tek oko 14 milijardi zlota. Potrošnja čistog alkohola po glavi stanovnika iznosila je 8,8 litara u 2024., što je pad u odnosu na 9,7 litara u 2021., ponajviše zbog smanjene konzumacije piva, dok je potrošnja žestokih pića ostala stabilna. Prema podacima WHO-a, Poljaci i dalje piju više od prosjeka EU-a.
Jedan od razloga može biti i cijena. Prosječna mjesečna plaća 2024. bila je dovoljna za kupnju 2103 boce piva od pola litre, što je najviše od 2002. Pristupačnost ostalih vrsta alkohola također raste.
Industrija pića snažno se protivi predloženim mjerama. Udruga Browary Polskie poručila je u priopćenju da se radi o "populističkoj pretjeranoj regulaciji" nastaloj u valovima emocija, uz niz kaotičnih promjena koje ne uzimaju u obzir trendove potrošnje ni tržišne okolnosti. Pivarska industrija tvrdi da prodaja piva već godinama pada - u šest godina smanjena je za oko 15 posto, a u prvih devet mjeseci ove godine pala je dodatnih sedam do osam posto, dok su cijene porasle oko 45 posto. Industrija upozorava i da bi nacrt zahvatio i bezalkoholno pivo, koje, kako tvrde, zapravo pomaže u smanjenju unosa alkohola, te da bi domaći proizvođači bili posebno pogođeni.
Predstavnici proizvođača žestokih pića također izražavaju nezadovoljstvo. Karol Stec, čelnik udruge poslodavaca iz te industrije, izjavio je za državnu agenciju PAP da su poduzetnici ponovno neugodno iznenađeni zakonodavnim inicijativama koje prijete stabilnosti poslovanja.
