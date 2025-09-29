Ova europska zemlja planira zabraniti prodaju alkohola: "Samo je Slovenija gora od nas"

Industrija pića snažno se protivi predloženim mjerama. Udruga Browary Polskie poručila je u priopćenju da se radi o "populističkoj pretjeranoj regulaciji" nastaloj u valovima emocija, uz niz kaotičnih promjena koje ne uzimaju u obzir trendove potrošnje ni tržišne okolnosti. Pivarska industrija tvrdi da prodaja piva već godinama pada - u šest godina smanjena je za oko 15 posto, a u prvih devet mjeseci ove godine pala je dodatnih sedam do osam posto, dok su cijene porasle oko 45 posto. Industrija upozorava i da bi nacrt zahvatio i bezalkoholno pivo, koje, kako tvrde, zapravo pomaže u smanjenju unosa alkohola, te da bi domaći proizvođači bili posebno pogođeni.