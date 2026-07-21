Gotovo 70 posto zaposlenih prima plaću nižu od prosječne

Stoga je snažno sindikalno organiziranje i inzistiranje na kolektivnom pregovaranju iznimno važno. To je istaknuo i Darko Šeperić iz Saveza samostalnih sindikata Hrvatske, naglašavajući da se ponovno pojavljuju zahtjevi za fiskalnom disciplinom, deregulacijom i stezanjem remena, kako na nacionalnoj, tako i na europskoj razini.