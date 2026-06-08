Za jedno radno mjesto javlja se i do 70 kandidata: Evo gdje je konkurencija najveća

„Špica prijava kod nas je u 21 sat, a najjači dan je petak. Ljudi se za posao ne javljaju za radnim stolom u devet ujutro - javljaju se navečer, s kauča, s mobitela u ruci. Tko to razumije, taj govori kandidatu u trenutku kad ga kandidat zaista sluša”, naveo je osnivač Employe Mihael Hergotić.