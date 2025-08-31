Dolazi digitalni euro: Što to znači za gotovinu?

Gotovina je i dalje najčešće sredstvo plaćanja. Lako je dostupna i pruža najviši stupanj zaštite privatnosti. Plaćanje karticom ili mobitelom uzelo je maha, ali uvođenje digitalnog eura pod posebnim je povećalom. Hoće li građani moći odlučivati kako će plaćati?
Digitalni euro bit će novo sredstvo plaćanja u Europskoj uniji, koje će izdavati Europska središnja banka. Kako je pojasnio za HRT Dario Hlupić Radić, voditelj Odjela za supervizorsko pravo HNB-a, građani će digitalnim eurom moći plaćati jednako kao gotovinom, u trgovinama i pri kupnji usluga.
"Moći ćemo plaćati čak i kada je pristup internetu otežan, a transakcije će se moći obavljati karticama, mobitelom ili računalom. Najvažnije je da će plaćanje biti besplatno za građane", rekao je Hlupić Radić.
Gotovina ostaje u opticaju
U Hrvatskoj narodnoj banci naglašavaju da uvođenje digitalnog eura ne znači ukidanje novčanica i kovanica. I ministar financija Marko Primorac podržava digitalizaciju novca, istaknuvši da će ona donijeti brže i jeftinije transakcije.
"Gotovina i digitalna valuta trebale bi biti zakonito sredstvo plaćanja. Radimo na tome i nastojat ćemo da to vrijedi ne samo zakonski, nego i u praksi", kazao je Primorac.
Brige oko privatnosti i sigurnosti
Istraživanja pokazuju da Europljani žele zadržati mogućnost plaćanja gotovinom, a ekonomski analitičar Ljubo Jurčić upozorava da bi potpuni prelazak na digitalno plaćanje mogao ugroziti ljudska prava i slobode.
"To bi se moglo dogoditi u sljedećih 10 do 20 godina, primjerice zbog terorizma ili drugih razloga, a tada bi rizik od potpune kontrole bio vrlo velik", ocijenio je Jurčić.
Kibernetički napadi
Osim pitanja privatnosti, građani strahuju i od kibernetičkih napada te mogućeg gubitka novca iz digitalnih novčanika.
Projekt digitalnog eura trenutačno je u fazi pripreme, koja uključuje razvoj tehničke infrastrukture, zakonodavnog okvira i istraživanje korisničkih navika. Najranije bi mogao biti u uporabi potkraj 2028. godine.
