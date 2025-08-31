FOTO / Snažno nevrijeme u Zagrebu, burna noć za vatrogasce: Ispumpavanja, požari i srušena stabla

Vatrogasci su uklanjali i stabla na pet lokacija, na području Podsuseda, Šimunčevca, Savice, Centra i Kustošije. Imali su i četiri intervencije zbog požara - električnih uređaja i instalacija u Trnskom, kamiona u Sesvetskim Selima te požarima stanova na Krugama i Zapruđu.