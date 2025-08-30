Poznate cijene na Oktoberfestu: Odrezak 229 eura, pola pečenog bio-pileta 24,50, pivo 15,40…

Prvi veliki šatori na Oktoberfestu objavili su svoje jelovnike – i cijene su osjetno više nego prijašnjih godina. Od pečenog pileta do klasičnog Spezija: gosti će 2025. morati znatno dublje posegnuti u džep.
Kada 20. rujna krene ovogodišnja Wiesn, na Theresienwieseu opet će se slaviti, pjevati i ponajviše – jesti. Svake godine na stolove dođe gotovo pola milijuna pečenih pilića, a tu su i bezbrojne porcije svinjske koljenice, patke i Käsespätzle tjestenine, piše Fenix magazin.
Pola pečenog pileta za 24,50 eura – salata 7,25 eura
Paulaner šator ostaje vjeran svom bio-kvalitetnom standardu, no to ima i svoju cijenu. Gosti će za pola bio-pečenog pileta ove godine platiti 24,50 eura. U 2024. cijena je bila 23 eura, a 2023. još 20,50 eura – što znači rast od oko 20 % u samo dvije godine.
I kod patke cijene rastu:
- Pola patke s farme Lugeder Hof stoji 40,90 eura (2024.: 39,80 €)
- Četvrtina patke ove godine košta 32,50 eura
- Käsespätzle (tjestenina sa sirom) sada su 20,50 eura (+1 € u odnosu na prošlu godinu)
Za djecu postoje manje porcije po „sniženim“ cijenama, ali i one su paprene: prženo pile „bečki stil“ stoji 20,50 eura, a mala porcija Käsespätzle 16,70 eura – dostupno samo do 16:30 sati.
Ni pića ne zaostaju:
- Maß piva Paulaner Oktoberfest: 15,40 eura (2024.: 15,10 €)
- Bezalkoholna pića (0,5 l): 6,70 eura
- Mineralna voda (0,75 l): 12,70 eura
- Bräurosl: Tomahawk s tartufima 229 eura
U Bräurosl šatoru također je došlo do poskupljenja. Pola pečenog pileta sada stoji 17,50 eura (2024.: 16,50 €). Pola svinjske koljenice košta 24,90 eura (2024.: 23,60 €). Posebno je skup Zwiebelrostbraten s Käsespätzle tjesteninom: 42,50 eura, gotovo tri eura više nego prošle godine.
Apsolutni rekorder ipak je Tomahawk-steak: 1,3 kilograma entrecôta za tri do četiri osobe. Poslužuje se nakon 18 sati po cijeni od 179 eura. Nova „tartuf-edicija“, s crnim tartufom i tartuf-Béarnaise umakom, košta čak 229 eura – najskuplje jelo koje se ikada nudilo na Oktoberfestu.
Pića su i ovdje skuplja:
- Maß piva Hacker-Pschorr: 15,40 eura (2024.: 15,10 €)
- Limonade (0,5 l): 7,70 eura
- Voda: 5,80 eura
Cijene u ostalim šatorima
Ostali veliki šatori još nisu objavili svoje cjenike za 2025., ali ni tamo se ne očekuju osjetno niže cijene – ni za hranu, ni za pivo.
Oktoberfest 2025. traje od 20. rujna do 5. listopada na Theresienwieseu u Münchenu. Osim klasičnih specijaliteta, posjetitelje očekuju i brojna nova iznenađenja na štandovima i zabavnim vožnjama.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
