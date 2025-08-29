Oglas

EQUAL EARTH PROTIV MERCATORA

FOTO / Nova karta svijeta vraća Africi pravu veličinu, a i Hrvatska dobiva drukčiji oblik

29. kol. 2025. 11:44
karta, svijet
Pixabay/Ilustracija

Afrika želi ispraviti povijesnu nepravdu na kartama svijeta. Borba za ispravan prikaz veličine kontinenta na geografskim kartama simbol je mnogo dublje težnje: ispravljanja povijesnih narativa i vraćanja dostojanstva kontinentu koji je stoljećima bio pogrešno predstavljan.

Sve je počelo s kartom starom gotovo 500 godina. Mercatorova projekcija iz 1569., iako idealna za navigaciju u doba jedrenjaka, drastično iskrivljuje stvarne veličine kontinenata čineći Grenland naizgled velikim poput Afrike, koja je u stvarnosti 14 puta veća. Kritičari tvrde da je takav prikaz, duboko ukorijenjen u kolonijalnu povijest, vizualno marginalizirao Afriku u kolektivnoj svijesti. Upravo zato je Afrička unija pokrenula kampanju za zamjenu Mercatorove projekcije kartom Equal Earth, tvrdeći da ispravan prikaz kontinenta utječe na identitet i ponos, osobito kod djece. Ova borba za kartografsku pravdu simbol je težnje za ispravljanjem narativa i vraćanjem dostojanstva kontinentu, piše Washington Post, a prenosi Večernji list.

Desetljećima je Mercatorova karta dominirala učionicama i atlasima diljem svijeta, tiho usađujući pogrešnu percepciju o važnosti i veličini pojedinih dijelova svijeta. U eurocentričnom pogledu na svijet, Europa je smještena u središte, a njezina veličina je preuveličana, dok su Afrika i Južna Amerika vizualno smanjene. Ova kartografska distorzija nije samo tehnička pogreška; ona ima psihološke i kulturološke posljedice. Kada djeca u Africi uče iz karata koje njihov vlastiti kontinent prikazuju manjim nego što jest, to može suptilno utjecati na njihovo samopoštovanje i percepciju vlastite važnosti. Promjena karte stoga nije samo kozmetički čin, već pedagoški i psihološki imperativ.

U potrazi za točnijim prikazom, stručnjaci i institucije poput Afričke unije zagovaraju korištenje projekcija koje čuvaju stvarne površine kontinenata. Jedna od najpoznatijih alternativa je Gall-Petersova projekcija, koja vjerno prikazuje veličine, ali pritom deformira oblike zemalja. Novija i sve popularnija opcija je projekcija Equal Earth, koja postiže dobar kompromis – vjerno prikazuje veličine kopnenih masa uz minimalno iskrivljenje njihovih oblika. Tom projekcijom bi se uz ostale države i prikaz Hrvatske izdužio. Cilj je uvesti karte koje svijet prikazuju onakvim kakav jest, bez ideoloških ili povijesnih iskrivljenja, pružajući svima, a osobito mladim generacijama, realniju sliku planeta na kojem žive.

karta svijeta

