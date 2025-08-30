Redovito brišite vrata blagom otopinom deterdženta kako se masnoća i prljavština ne bi nakupljale. Kod vrata koja su izložena suncu, razmislite o bojama otpornima na UV zrake. Izbjegavajte pušenje u zatvorenom i postavite lako perive kvake kako biste smanjili kontakt masnih ruku s vratima.