Požutjela PVC vrata? Ovaj jednostavan trik vraća bjelinu u tren

N1 Info
30. kol. 2025. 18:00
Vrata
Ilustracija / Pixabay

Bijela vrata mogu unijeti dozu elegancije u svaki dom, ali s vremenom često požute zbog sunčevih zraka, nakupljene prljavštine i naslaga nikotina. U nastavku otkrijte kako ih, uz jednostavne sastojke iz vašeg doma, ponovno izbijeliti – bilo da su PVC ili drvena.

S vremenom na površini vrata ostaju ulja s ruku, prašina i ostaci nikotina, što dovodi do žutih mrlja, osobito oko kvaka. Osim toga, boje na bazi ulja prirodno mijenjaju nijansu s godinama, a UV zrake dodatno razaraju veziva u boji i ubrzavaju proces požutjelosti, piše Krstarica.

Potrebni sastojci i alati

  • Blagi deterdžent za suđe ili odmašćivač
  • Alkoholni ocat
  • Soda bikarbona
  • Vodikov peroksid
  • Krpe od mikrovlakana, spužvice i četkice s mekim vlaknima

Metoda 1: Deterdžent i voda

Pomiješajte nekoliko kapi deterdženta s toplom vodom. Navlažite spužvicu ili krpu, iščetkajte požutjele dijelove i potom isperite čistom vodom. Na ovaj način uklonit ćete svakodnevne masne naslage i blage mrlje.

Metoda 2: Alkoholni ocat

U bočici s raspršivačem izjednačite ocat i toplu vodu. Poprskajte smjesu na žute površine i ostavite da odstoji nekoliko minuta. Obrišite krpom od mikrofibre, zatim isperite vodom i pažljivo osušite.

Metoda 3: Pasta od sode bikarbone

Napravite gustu pastu od sode bikarbone i vode. Nježno je utrljajte na tvrdokornije mrlje kružnim pokretima uz pomoć spužvice ili četkice. Isperite i obrišite vrata do suha.

Metoda 4: Vodikov peroksid i soda bikarbona

Za tvrdokorne naslage nikotina pomiješajte vodikov peroksid sa sodom bikarbonom u gustu pastu. Nanesite je na požutjele dijelove i ostavite 10–15 minuta. Obrišite vlažnom krpom i temeljito isperite.

Metoda 5: Komercijalna sredstva

Ako nijedan kućni trik ne pomogne, koristite razrijeđeni izbjeljivač ili trinatrij-fosfat (TSP) prema uputama proizvođača. Nakon postupka, isperite vrata i odmah ih osušite suhom krpom.

Kako spriječiti ponovnu požutjelost

Redovito brišite vrata blagom otopinom deterdženta kako se masnoća i prljavština ne bi nakupljale. Kod vrata koja su izložena suncu, razmislite o bojama otpornima na UV zrake. Izbjegavajte pušenje u zatvorenom i postavite lako perive kvake kako biste smanjili kontakt masnih ruku s vratima.

Teme
deterdžent ocat peroksid pvc soda bikarbona

