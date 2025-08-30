Bijela vrata mogu unijeti dozu elegancije u svaki dom, ali s vremenom često požute zbog sunčevih zraka, nakupljene prljavštine i naslaga nikotina. U nastavku otkrijte kako ih, uz jednostavne sastojke iz vašeg doma, ponovno izbijeliti – bilo da su PVC ili drvena.
S vremenom na površini vrata ostaju ulja s ruku, prašina i ostaci nikotina, što dovodi do žutih mrlja, osobito oko kvaka. Osim toga, boje na bazi ulja prirodno mijenjaju nijansu s godinama, a UV zrake dodatno razaraju veziva u boji i ubrzavaju proces požutjelosti, piše Krstarica.
Potrebni sastojci i alati
- Blagi deterdžent za suđe ili odmašćivač
- Alkoholni ocat
- Soda bikarbona
- Vodikov peroksid
- Krpe od mikrovlakana, spužvice i četkice s mekim vlaknima
Metoda 1: Deterdžent i voda
Pomiješajte nekoliko kapi deterdženta s toplom vodom. Navlažite spužvicu ili krpu, iščetkajte požutjele dijelove i potom isperite čistom vodom. Na ovaj način uklonit ćete svakodnevne masne naslage i blage mrlje.
Metoda 2: Alkoholni ocat
U bočici s raspršivačem izjednačite ocat i toplu vodu. Poprskajte smjesu na žute površine i ostavite da odstoji nekoliko minuta. Obrišite krpom od mikrofibre, zatim isperite vodom i pažljivo osušite.
Metoda 3: Pasta od sode bikarbone
Napravite gustu pastu od sode bikarbone i vode. Nježno je utrljajte na tvrdokornije mrlje kružnim pokretima uz pomoć spužvice ili četkice. Isperite i obrišite vrata do suha.
Metoda 4: Vodikov peroksid i soda bikarbona
Za tvrdokorne naslage nikotina pomiješajte vodikov peroksid sa sodom bikarbonom u gustu pastu. Nanesite je na požutjele dijelove i ostavite 10–15 minuta. Obrišite vlažnom krpom i temeljito isperite.
Metoda 5: Komercijalna sredstva
Ako nijedan kućni trik ne pomogne, koristite razrijeđeni izbjeljivač ili trinatrij-fosfat (TSP) prema uputama proizvođača. Nakon postupka, isperite vrata i odmah ih osušite suhom krpom.
Kako spriječiti ponovnu požutjelost
Redovito brišite vrata blagom otopinom deterdženta kako se masnoća i prljavština ne bi nakupljale. Kod vrata koja su izložena suncu, razmislite o bojama otpornima na UV zrake. Izbjegavajte pušenje u zatvorenom i postavite lako perive kvake kako biste smanjili kontakt masnih ruku s vratima.
