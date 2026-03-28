"Mjesečari" li Europa prema najgoroj plinskoj krizi od 2022.?

Ekonomistica Katya Vashkinskaya izjavila je da se očekuje rast inflacije u Njemačkoj na 3,0 % u ožujku (s 2,0 % u veljači). No smjer je isti u cijeloj Europi. Prozor u kojem je Europska središnja banka mogla uvjerljivo tvrditi da je na putu prema cilju inflacije od 2 % sada je zatvoren.