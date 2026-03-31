GUBITAK KOMPASA
Mađarska opet protiv cijele Europske unije, ovoga puta zbog želje da se kazni strašni ruski masakr
Zemlje Europske unije, osim Mađarske, u utorak su obećale osigurati "punu odgovornost" za ratne zločine za koje se Rusija tereti tijekom svoje sveobuhvatne invazije na Ukrajinu.
Visoka predstavnica Kaja Kallas okupila je ministre vanjskih poslova EU-a u Kijevu.
Izostanak Mađarske dolazi usred žestokog spora između Budimpešte i Ukrajine oko naftovoda Družba, koji je blokirao ključni kredit od 90 milijardi eura za Kijev. I prije tog sukoba, Budimpešta je signalizirala snažna neslaganja s općom politikom Unije.
"Odgovornost je neizostavan element sveobuhvatnog, pravednog i trajnog mira, kao i očuvanja međunarodnog prava", navodi se u zajedničkoj izjavi 26 država članica, koju su supotpisali Ukrajina i visoka predstavnica Kaja Kallas, javlja Euronews.
Kallas je okupila dio ministara vanjskih poslova u Kijevu kako bi obilježili četiri godine od masakra u Buči, tijekom kojeg su ruske snage ubile 400 Ukrajinaca na periferiji Kijeva. Fotografije tijela poredanih na ulicama, svezanih ruku, šokirale su svijet i razotkrile razmjere zločina nad civilima.
Otvaranje puta za suđenje Putinu
"Ono što se ovdje dogodilo ne može se negirati", rekla je Kallas prilikom posjeta memorijalnom mjestu. "Rusija mora odgovarati za ono što je učinila Ukrajini.“
Od masakra u Buči, Ukrajina i njezini saveznici promiču niz inicijativa za dokumentiranje i procesuiranje ratnih zločina povezanih s Rusijom.
U svibnju prošle godine široka koalicija demokratskih zemalja podržala je stvaranje posebnog suda za procesuiranje zločina agresije, koji cilja političke predstavnike odgovorne za pokretanje invazije. To bi moglo otvoriti put suđenju Vladimiru Putinu u odsutnosti, ali tek nakon što napusti dužnost.
Sud je osmišljen pod okriljem Vijeća Europe, organizacije za ljudska prava sa sjedištem u Strasbourgu.
Pokretanje posebnog suda za ruske zločine
Oko deset zemalja izrazilo je namjeru pristupiti sporazumu koji stoji iza ove inicijative, pri čemu su Ukrajina, Estonija, Litva i Luksemburg već završile parlamentarne procedure (nije u svim državama potreban parlamentarni postupak).
Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sibiga rekao je da će pokretanje posebnog suda kasnije ove godine pomoći oživjeti "duh Nürnberga", referirajući se na povijesna suđenja nacističkim zločincima nakon Drugog svjetskog rata.
"Razmjeri ruskih zločina tijekom agresije nezabilježeni su na europskom tlu od Drugog svjetskog rata. Zločin agresije korijen je svih ostalih zločina", rekao je.
"Mora postojati odgovornost i neće biti amnestije za ruske zločince, uključujući najviše političko i vojno vodstvo Ruske Federacije."
U studenome su Europljani bili šokirani kad su saznali za plan od 28 točaka koji su izradili američki i ruski dužnosnici, a koji je predviđao opću amnestiju za ratne zločince. Taj je nacrt kasnije ublažen u plan od 20 točaka, no pregovori su i dalje zapeli zbog teritorijalnih pitanja.
