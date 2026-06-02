Oglas

New Glenn

NASA procijenila koliko će biti potrebno da se sanira šteta nakon eksplozije rakete Jeffa Bezosa

author
Hina
|
02. lip. 2026. 08:51
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
This screen grab shows fire as the uncrewed Blue Origin's New Glenn rocket explodes during a test on a launchpad at Cape Canaveral Space Force Station in Cape Canaveral, Florida, on May 28, 2026.
NASASpaceflight.com / AFP

Popravak lansirne rampe tvrtke Blue Origin oštećene eksplozijom divovske rakete New Glenn tijekom probnog paljenja motora prošli tjedan "trajat će dulje vrijeme", možda i do 2028. godine, rekao je u ponedjeljak za CNBC direktor NASA-e Jared Isaacman.

Oglas

Snažna dvostupanjska raketa New Glenn erumpirala je u vatrenu kuglu u četvrtak dok je bila pričvršćena za lansirni toranj tijekom rutinskog statičkog testa pripremajući se za svoj četvrti let u orbitu od siječnja 2025.

Nesreća se dogodila u kritičnom trenutku za Blue Origin i Amazon satelite milijardera Jeffa Bezosa, koji nastoji konkurirati SpaceX-u Elona Muska, vodećoj svjetskoj privatnoj usluzi lansiranja u svemir.

Izvori iz tvrtke i industrije rekli su tijekom vikenda da je u eksploziji lansirna rampa "praktički uništena". Za njezin su popravak inženjeri inicijalno predvidjeli najmanje šest mjeseci.

Nije bilo ozlijeđenih u nesreći u lansirnom centru američkih svemirskih snaga u Cape Canaveralu na Floridi. Nijedan od satelita Amazon Leo koje je raketa trebala ponijeti u orbitu nije bio spojen na svemirsku letjelicu u vrijeme incidenta.

New Glenn, nazvan po pokojnom astronautu Johnu Glennu, prvom Amerikancu koji je kružio oko Zemlje, trebao bi igrati središnju ulogu u dostavi mjesečevih modula i ostalog tereta kao dio NASA-inih misija na Mjesec Artemis.

Teme
blue origin eksplozija rakete jeff bezos new glenn raketa svemirsko lansiranje

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ