New Glenn
NASA procijenila koliko će biti potrebno da se sanira šteta nakon eksplozije rakete Jeffa Bezosa
Popravak lansirne rampe tvrtke Blue Origin oštećene eksplozijom divovske rakete New Glenn tijekom probnog paljenja motora prošli tjedan "trajat će dulje vrijeme", možda i do 2028. godine, rekao je u ponedjeljak za CNBC direktor NASA-e Jared Isaacman.
Snažna dvostupanjska raketa New Glenn erumpirala je u vatrenu kuglu u četvrtak dok je bila pričvršćena za lansirni toranj tijekom rutinskog statičkog testa pripremajući se za svoj četvrti let u orbitu od siječnja 2025.
Nesreća se dogodila u kritičnom trenutku za Blue Origin i Amazon satelite milijardera Jeffa Bezosa, koji nastoji konkurirati SpaceX-u Elona Muska, vodećoj svjetskoj privatnoj usluzi lansiranja u svemir.
Izvori iz tvrtke i industrije rekli su tijekom vikenda da je u eksploziji lansirna rampa "praktički uništena". Za njezin su popravak inženjeri inicijalno predvidjeli najmanje šest mjeseci.
Nije bilo ozlijeđenih u nesreći u lansirnom centru američkih svemirskih snaga u Cape Canaveralu na Floridi. Nijedan od satelita Amazon Leo koje je raketa trebala ponijeti u orbitu nije bio spojen na svemirsku letjelicu u vrijeme incidenta.
New Glenn, nazvan po pokojnom astronautu Johnu Glennu, prvom Amerikancu koji je kružio oko Zemlje, trebao bi igrati središnju ulogu u dostavi mjesečevih modula i ostalog tereta kao dio NASA-inih misija na Mjesec Artemis.
