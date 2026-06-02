EES SUSTAV
The Times: Dvostruka biometrijska provjera u Hrvatskoj zbunjuje putnike
Čitatelj britanskog The Timesa, koji je nedavno putovao u Split, požalio se da je pri ulasku u Hrvatsku morao dvaput dati biometrijske podatke
Najprije je na automatiziranom kiosku ostavio otiske prstiju i fotografiju lica za novi europski sustav ulaska i izlaska (EES), a potom je na graničnom prijelazu ponovno prošao istu proceduru kod službenika. Umjesto bržeg ulaska, završio je u dodatnom redu.
Iako je EES zamišljen kao sustav koji će ubrzati granične kontrole i zamijeniti pečatiranje putovnica elektroničkom pohranom biometrijskih podataka, mnoge zračne luke još su u prijelaznoj fazi.
Zbog toga se u nekim državama poput Hrvatske i na pojedinim graničnim prijelazima još uvijek provode dvostruke provjere, što može uzrokovati znatna kašnjenja, osobito kada nedostaje osoblja ili dođe do tehničkih poteškoća.
Dodatni problem je što se sustav ne primjenjuje jednako svugdje, pa putnici često ne znaju što ih očekuje do samog dolaska, objašnjava The Times.
Što je EES?
EES (Entry/Exit System) novi je digitalni sustav Europske unije za registraciju ulazaka i izlazaka državljana zemalja izvan EU-a koji putuju u schengenski prostor na kraći boravak.
Sustav zamjenjuje dosadašnje ručno pečatiranje putovnica te automatski bilježi datum i mjesto ulaska u Schengen, datum i mjesto izlaska, biometrijske podatke (fotografiju lica i otiske prstiju) i podatke iz putne isprave.
EES se odnosi na građane zemalja koje nisu članice EU-a, uključujući i britanske državljane nakon Brexita.
Čemu služi EES?
EU želi ubrzati granične kontrole, smanjiti prijevare s putnim ispravama, lakše otkriti osobe koje prekorače dopušteni boravak od 90 dana u razdoblju od 180 dana te poboljšati sigurnost na vanjskim granicama Schengena.
Kako je sustav još u fazi uvođenja, u nekim zračnim lukama i graničnim prijelazima putnici najprije unose podatke na samoposlužnim kioscima, a zatim ih granični policajac ponovno provjerava i potvrđuje. Zbog toga se događaju dvostruke provjere i dulja čekanja, poput slučaja u Splitu.
