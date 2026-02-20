Govedina i janjetina dobivaju 580 puta više europskih subvencija od mahunarki

Podaci se temelje na akademskoj studiji koja je pratila subvencije EU-a za različite prehrambene proizvode u 2020., koristeći istu metodologiju kao i studija objavljena u časopisu Nature Food 2024. godine. Neki su stručnjaci izrazili oprez u vezi s razmjerima nejednakosti koje je prva studija utvrdila, ali nisu osporili da ona postoji. Anniek Kortleve, istraživačica sa Sveučilišta u Leidenu i glavna autorica akademske studije, rekla je da rezultati pokazuju kako reforme moraju obuhvatiti cijeli lanac subvencija – uključujući potpore za stočnu hranu – a ne samo izravna plaćanja stočarskim gospodarstvima.