Unatoč zbližavanju Pariza i Berlina od Merzova izbora, dvije zemlje razilaze se u ključnim gospodarskim pitanjima. Merz je skeptičan prema konceptu „Kupuj europsko“, zalažući se za agresivniju deregulaciju i sklapanje trgovinskih sporazuma. Merz i Macron također se ne slažu oko dugo očekivanog trgovinskog sporazuma EU-a s Mercosurom. Dok je njemački čelnik pozvao na brzo stupanje sporazuma sa zemljama Južne Amerike na snagu, Macron ga je odbacio kao „loš sporazum“.