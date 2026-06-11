Građani raspolažu s više novca nego lani, a sve više izdvajaju za štednju i ulaganja

Najveći dio osobnih prihoda građani i dalje izdvajaju za hranu i piće – u prosjeku 185 eura mjesečno, što čini oko 19% ukupnih troškova. Slijede odjeća i obuća sa 160 eura, štednja i ulaganja sa 114 eura te kreditne obveze s 91 eurom mjesečno. I dok se potrošnja na hranu i piće zadržala na razini prošle godine, najveći relativni rast bilježe štednja i ulaganja, za 37%. Snažno su porasla i izdvajanja za elektroničke uređaje i tehnologiju, za 34%, osobnu njegu, za 31%, te odjeću i obuću, za 29%, što pokazuje da građani, uz osnovne troškove, sve više novca usmjeravaju i na kvalitetu života, osobni razvoj i financijsku sigurnost.