Izvanredno otkriće: Aktivni sastojak Viagre zaustavlja metastaze

Znanstvenici su otkrili da sildenafil iz Viagre ometa prijenos kolesterola unutar stanica raka, čime im otežava stvaranje metastaza. Kad su uz sildenafil primijenili i statine, lijekove za snižavanje kolesterola, učinak je bio još izraženiji jer su statini spriječili stanice raka da same proizvode novi kolesterol, javlja The Times of Israel.