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IZRAELSKI ZNANSTVENICI

Izvanredno otkriće: Aktivni sastojak Viagre zaustavlja metastaze

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N1 Info
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06. kol. 2026. 07:05
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viagra, tablete, pilule
Unsplash

Izraelski znanstvenici objavili su rezultate istraživanja koji pokazuju da bi sildenafil, aktivni sastojak Viagre, mogao usporiti ili spriječiti širenje pojedinih vrsta raka blokiranjem opskrbe stanica kolesterolom, ključnim za nastanak metastaza

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Istraživanje, objavljeno u časopisu Cancer Research, proveli su znanstvenici Instituta Weizmann u suradnji s američkim Nacionalnim institutom za rak te izraelskim zdravstvenim sustavom Clalit. Temeljilo se na pokusima na miševima, kulturama ljudskih tumorskih stanica i podacima prikupljenima tijekom 20 godina od oko pet milijuna pacijenata.

Sildenafil i statini

Znanstvenici su otkrili da sildenafil iz Viagre ometa prijenos kolesterola unutar stanica raka, čime im otežava stvaranje metastaza. Kad su uz sildenafil primijenili i statine, lijekove za snižavanje kolesterola, učinak je bio još izraženiji jer su statini spriječili stanice raka da same proizvode novi kolesterol, javlja The Times of Israel.

Analiza podataka pokazala je da su najbolju stopu preživljenja imali pacijenti koji su šest mjeseci prije dijagnoze raka uzimali i sildenafil i statine.

Na koje karcinome djeluje?

Istraživanje se uglavnom odnosilo na rak dojke, melanom i rak pluća, dok su podaci pacijenata potvrdili slične rezultate i kod raka pluća, debelog crijeva i prostate.

Voditeljica istraživanja, profesorica Ayelet Erez, istaknula je da je sljedeći korak provođenje kliničkih ispitivanja, posebno kod žena rakom dojke.

Neovisni stručnjaci ocjenjuju da rezultati otvaraju mogućnost prenamjene već postojećih i široko dostupnih lijekova u liječenju raka, no naglašavaju da su prije moguće primjene u kliničkoj praksi potrebna dodatna istraživanja i klinička ispitivanja.

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