Kopao je bazen u dvorištu, a onda otkrio pravo bogatstvo vrijedno 800.000 eura

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To što ne tražite zakopano blago ne znači da na njega nećete naići. Najbolji primjer za to dolazi iz 2025. godine, kada je muškarac, kopajući rupu za bazen u dvorištu svoje kuće nedaleko od Lyona u Francuskoj, otkrio pravo bogatstvo. Pronašao je pet zlatnih poluga i mnoštvo zlatnika, sve pažljivo zapakirano u plastične vrećice.

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Nakon što je pronašao zlato na imanju koje je posjedovao tek oko godinu dana, muškarac, koji je želio ostati anoniman, predao je nalaz lokalnim vlastima u mjestu Neuville-sur-Saône.

One su potom obavijestile Regionalnu upravu za kulturna pitanja, čiji je zadatak bio utvrditi ima li otkriveno blago arheološku vrijednost. Da je procijenjeno kako ima, država bi mogla preuzeti vlasništvo nad nalazom, piše nova.rs.

Međutim, ako se utvrdi da blago nema arheološki značaj, pravo na njega pripada osobi koja ga je pronašla. Francuski građanski zakonik, koji datira još iz 19. stoljeća, definira blago kao „svaku skrivenu ili zakopanu stvar za koju nitko ne može dokazati vlasništvo i koja je pronađena sasvim slučajno“.

Ako se takvo otkriće dogodi na vlastitom imanju, pronađeno blago pripada pronalazaču.

Budući da su sve zlatne poluge imale ugravirane jedinstvene identifikacijske brojeve, istražitelji su ih brzo uspjeli povezati s rafinerijom u okolici Lyona, gdje su proizvedene prije otprilike 15 do 20 godina.

Policija je također utvrdila da zlato nije ukradeno niti povezano s bilo kakvim nezakonitim aktivnostima.

Upravo zbog relativno „mladog“ podrijetla zlata i uredne dokumentacije muškarac koji je planirao izgraditi bazen dobio je pravo zadržati pronađeno blago. Prema pisanju francuskog lista Le Progrès, njegova se vrijednost procjenjuje na oko 800.000 eura.

I dalje ostaje misterij zašto su zlatne poluge i novčići bili zakopani u dvorištu.

Prethodni vlasnik kuće preminuo je prije nego što je blago otkriveno, a zasad nema informacija koje bi objasnile zašto je zlato uopće bilo skriveno.