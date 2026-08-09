Prestala je koristiti omekšivač na mjesec dana. Evo što se dogodilo s odjećom, ručnicima i perilicom

Međutim, kada sam pročitala da može obložiti vlakna tkanine tankim slojem nalik vosku i tako umanjiti svojstva pojedinih materijala, zapitala sam se šteti li zapravo više nego što koristi. Prvih nekoliko pranja bilo je neobično jer nisam ulijevala omekšivač u predviđeni pretinac. Rublje nije imalo prepoznatljiv intenzivan miris, ali osim toga gotovo da nisam primijetila nikakvu razliku.