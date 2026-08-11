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Vremenska prognoza

Temperature će rasti do 40 stupnjeva, na vidiku spas od vrućina

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Tea Blažević
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11. kol. 2026. 07:14
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04.08.2026., Zadar - Grad je prepun turista koji traze mjesto vise u restoranima, kaficima kao i pogled na poznati zalazak sunca koji je na kraju dobio zasluzeni pljesak. Photo: Igor Soban/PIXSELL
Igor Soban/PIXSELL

Donosimo vremensku prognozu naše meteorologinje Tee Blažević.

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Sunčano je počeo utorak diljem Hrvatske. Temperature su visoke već rano jutros, a kako i ne bi kad se mjestimice nisu spuštale ispod 27 stupnjeva tijekom noći, kao što je slučaj u Dubrovniku.

U nastavku dana očekujemo vruće i vrlo vruće prilike, i do 40 stupnjeva. Tek u dijelu unutrašnjosti, izglednije prema zapadu, i na sjevernom Jadranu može biti kakvog prolaznog pljuska uz grmljavinu.

Srijeda će također biti uglavnom sunčana, no poslijepodne je moguć kakav prolazni pljusak, najizglednije u zaleđu Dalmacije.

Drugi dio tjedna bit će stabilan, prevladavat će suho, sunčano, vruće i vrlo vruće. Tek u novom tjednu izgledno je osvježenje, moguće i značajniji pad temperatura mjestimice popraćen i obilnom oborinom, tako u ovim trenucima sugeriraju prognostički materijali.

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vremenska prognoza vrijeme

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