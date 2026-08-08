Stalno ste umorni? Liječnici upozoravaju da bi uzrok mogao biti nedostatak ovog važnog nutrijenta

„Mnogi ljudi mjesecima, pa čak i godinama, prihvaćaju umor kao nešto normalno. Misle da je riječ o stresu ili starenju i uopće ne razmišljaju o tome da provjere razinu vitamina i minerala. Zato je važno prvo napraviti analize krvi, jer iza umora mogu stajati i druga zdravstvena stanja, a samostalno uzimanje suplemenata može privremeno prikriti pravi problem“, zaključuje dr. Acosta.