Nedostatak tekućine često se prvo odražava na rad mozga, piše Klix.ba. Mogu se pojaviti slabija koncentracija, usporeno razmišljanje i osjećaj poznat kao "moždana magla". Ako tijekom dana primijetite bezvoljnost i poteškoće s fokusiranjem, moguće je da vam je potrebna čaša vode, a ne još jedna kava.