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NEDOSTATAK VODE

Ove znakove dehidracije mnogi pripisuju umoru: Prepoznajte ih na vrijeme

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07. kol. 2026. 16:21
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christopher-lemercier-12yvdCiLaVE-unsplash
Christopher Lemercier/Unplash

Tijekom ljetnih vrućina tijelo brže gubi tekućinu, a znakovi dehidracije često se pojavljuju prije osjećaja žeđi, zbog čega ih je važno prepoznati na vrijeme.

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Tijekom visokih temperatura organizam ubrzano gubi tekućinu, a dehidracija se često razvija neprimjetno. Iako mnogi smatraju da je žeđ prvi pokazatelj nedostatka vode, tijelo upozorenja šalje i ranije, no ona se lako mogu zamijeniti s umorom ili iscrpljenošću.

Pravodobno prepoznavanje tih znakova može pomoći u sprječavanju ozbiljnijih tegoba. Jedan od najjednostavnijih načina provjere hidratacije jest boja urina. Svijetložuta boja najčešće upućuje na dovoljan unos tekućine, dok tamniji urin i izraženiji miris mogu biti znak da organizmu nedostaje vode, čak i kada osoba ne osjeća žeđ.

Nedostatak tekućine često se prvo odražava na rad mozga, piše Klix.ba. Mogu se pojaviti slabija koncentracija, usporeno razmišljanje i osjećaj poznat kao "moždana magla". Ako tijekom dana primijetite bezvoljnost i poteškoće s fokusiranjem, moguće je da vam je potrebna čaša vode, a ne još jedna kava.

Nedostatak vode može utjecati i na raspoloženje

Glavobolja je također jedan od čestih simptoma dehidracije. Kada tijelo izgubi više tekućine nego što je unese, dolazi do poremećaja ravnoteže tekućina, što može izazvati bol. U težim slučajevima mogu se javiti vrtoglavica, pad krvnog tlaka, slabost, pa čak i nesvjestica.

Nedostatak vode može utjecati i na raspoloženje. Razdražljivost, napetost i nervoza ponekad nisu posljedica stresa ili umora, nego znak da organizmu nedostaje tekućine.

Dehidracija se najčešće događa kada tijelo izgubi više tekućine nego što je unese. Visoke temperature, pojačano znojenje, dugotrajno izlaganje suncu, povišena tjelesna temperatura, konzumacija alkohola i intenzivna tjelesna aktivnost dodatno povećavaju rizik od gubitka vode.

Većini odraslih osoba dnevno je potrebno između 1,5 i 2 litre tekućine, a tijekom izrazito toplih dana i više. Umjesto čekanja na osjećaj žeđi, vodu je bolje unositi u manjim količinama tijekom cijelog dana. Svijetla boja urina i dalje je jedan od najjednostavnijih pokazatelja da organizam dobiva dovoljno tekućine.

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Teme
dehidracija hidratacija simptomi dehidracije umor unos tekućine

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