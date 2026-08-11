TRAŽE NEOVISNO ISPITIVANJE
Oglasila se Gospićko-senjska biskupija: "Crkva ne može šutjeti kad su u pitanju život i zdravlje"
Gospićko-senjski biskup mons. Marko Medo oglasio se o problemu odlaganja otpada na području Gospića, poručivši da život, zdravlje i sigurnost ljudi moraju biti iznad svakog političkog, gospodarskog, poslovnog ili drugog parcijalnog interesa. Nadležna tijela pozvao je da bez odgađanja utvrde stvarno stanje, uklone moguću opasnost i provedu trajnu sanaciju ugroženih lokacija.
Gospićko-senjska biskupija, kako se navodi u priopćenju biskupa Marka Mede o odgovornosti za čovjeka i stvoreni svijet, s ozbiljnom zabrinutošću prati informacije koje se posljednjih mjeseci pojavljuju o odlaganju otpada na području Gospića i mogućim posljedicama za okoliš, zdravlje i sigurnost stanovništva.
Biskup ističe da se Crkva ne želi uključivati u političke prijepore i stranačka nadmetanja niti utvrđivati pravnu ili osobnu odgovornost jer je to posao državnih, pravosudnih i stručnih tijela.
Naglašava, međutim, da Crkva ne može šutjeti kada su u pitanju dostojanstvo čovjeka, zaštita života, opće dobro te odgovornost prema okolišu i budućim naraštajima.
"Onečišćenje tla, vode i zraka može postati pitanje života"
U priopćenju se posebno upozorava na povezanost zaštite prirode sa zdravljem i sigurnošću ljudi.
Biskup podsjeća da čovjek iz prirode dobiva vodu, hranu i prostor za život te da zbog toga onečišćenje tla, vode i zraka nije samo tehnički ili gospodarski problem.
"Čuvati vodu znači čuvati život. Čuvati tlo znači čuvati budućnost. Čuvati prirodu znači poštovati dar koji smo primili od Boga", poručuje se u priopćenju.
Posebno se upozorava na osjetljivost ličkog krškog područja. Voda u kršu prolazi putovima koji često nisu vidljivi pa posljedice onoga što se događa na površini ne moraju ostati ograničene samo na mjesto na kojem je došlo do onečišćenja.
Zbog toga, smatra biskup, prema mogućim problemima s okolišem treba djelovati razborito, stručno i pravodobno, vodeći računa ne samo o trenutačnom stanju nego i o mogućim budućim posljedicama.
Biskupija traži potpuno i neovisno ispitivanje
U završnom dijelu priopćenja Gospićko-senjska biskupija iznosi nekoliko konkretnih zahtjeva.
"Život, zdravlje i sigurnost ljudi moraju biti iznad svakoga političkog, gospodarskog, poslovnog ili drugog parcijalnog interesa", ističe Biskupija.
Svaka opravdana sumnja da postoji moguća ugroza zdravlja ljudi ili okoliša, navodi se, mora biti stručno, neovisno i potpuno ispitana.
Biskupija također naglašava da građani imaju pravo dobiti istinite, pravodobne i transparentne informacije o stanju okoliša u kojem žive, vodi koju piju, zraku koji udišu i zemlji na kojoj podižu svoje obitelji.
Zbog toga biskup Medo poziva sva nadležna državna, lokalna i stručna tijela da u okviru svojih ovlasti djeluju bez odgađanja.
Od njih traži da se potpuno utvrdi stvarno stanje, ukloni svaka moguća opasnost te provede stručna i trajna sanacija svih lokacija za koje se utvrdi da su ugrožene nepropisnim odlaganjem otpada.
"Zdravlje ljudi ne smije postati sredstvo političke borbe"
Istodobno je upućen poziv političkim i drugim akterima da pitanje otpada i mogućeg ugrožavanja zdravlja stanovništva ne koriste za međusobne sukobe.
"Zdravlje ljudi ne smije postati sredstvo političke borbe. Ono je opće dobro za koje svi snosimo odgovornost", poručuje biskup.
Naglašava i da očitovanje Biskupije nije usmjereno protiv bilo koje osobe ili institucije, nego predstavlja zauzimanje za čovjeka, život, zdravlje, istinu, odgovornost i očuvanje okoliša.
Gospićko-senjska biskupija očekuje da se poduzme sve potrebno kako bi stanovnici Gospića i okolice mogli živjeti sigurno i bez opravdanog straha za svoje zdravlje i zdravlje budućih generacija.
Biskup Medo na kraju izražava blizinu svim stanovnicima zabrinutima zbog stanja okoliša i budućnosti tog kraja, ističući da Lika zaslužuje odgovoran odnos prema prirodi, a Gospić mora biti mjesto sigurnog i dostojanstvenog života.
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