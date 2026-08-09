prirodno rješenje
Komarci je ne podnose, a ljude oduševljava: Biljka koja bi trebala rasti na svakom balkonu
Ako vam ljetne večeri na balkonu kvare komarci, postoji jednostavno prirodno rješenje – biljka čiji im miris ne odgovara, a vašem vanjskom prostoru daje svježinu i lijep izgled.
Ljetne večeri na balkonu ili terasi mnogima su najljepši dio dana. Kada vrućina malo popusti, ugodno je sjediti na svježem zraku, popiti osvježavajuće piće ili razgovarati s prijateljima. Nažalost, upravo tada pojavljuju se i komarci koji vrlo brzo mogu pokvariti opuštenu atmosferu, piše Metropolitan.
Iako na tržištu postoje brojni kemijski repelenti, električni uređaji protiv komaraca i mirisne svijeće, sve više ljudi poseže za prirodnim rješenjima. Među najpopularnijima je citronela, biljka čiji karakteristični citrusni miris komarcima nije ugodan.
Citronela – prirodni saveznik u borbi protiv komaraca
Citronela (Cymbopogon nardus), koju mnogi povezuju s limunskom travom, već je dugo popularan sastojak eteričnih ulja, svijeća i prirodnih repelenta.
Njezin svjež citrusni miris ljudima je ugodan, dok komarcima otežava prepoznavanje mirisa pomoću kojih pronalaze ljude. Upravo zato mnogi citronelu sade u veće posude na balkonima, terasama ili uz vrtne garniture.
Iako sama biljka ne može potpuno spriječiti dolazak komaraca, u njezinoj neposrednoj blizini može donekle smanjiti njihovu prisutnost i neugodnost.
Za najbolji učinak citronelu postavite što bliže mjestu na kojem najčešće boravite – uz stol, vrtne stolce, ležaljku ili u blizinu balkonskih vrata i prozora.
Ako napravite više zelenih kutaka s citronelom, učinak može biti nešto izraženiji.
Nezahtjevna biljka koja voli sunce
Citronela najbolje uspijeva na sunčanim položajima i u dobro dreniranom tlu.
Treba je redovito zalijevati, ali pritom paziti da se voda ne zadržava oko korijena. Budući da nije otporna na mraz, u kontinentalnoj klimi najbolje ju je uzgajati u tegli kako bi se u jesen mogla jednostavno premjestiti u svijetao i zaštićen prostor.
Osim citronele, vrtlari za balkone često preporučuju i druge aromatične biljke čiji miris komarcima navodno nije osobito privlačan:
- lavandu
- bosiljak
- mentu
- ružmarin
- matičnjak
Njihova prednost nije samo ugodan miris i lijep izgled, nego i činjenica da ih možete koristiti u pripremi različitih jela, salata, čajeva i osvježavajućih ljetnih napitaka.
Stručnjaci ipak upozoravaju da nijedna biljka sama po sebi ne može potpuno otjerati komarce, osobito ondje gdje ih ima mnogo.
Najbolji rezultati postižu se kombiniranjem citronele s drugim mjerama: redovitim uklanjanjem stajaće vode iz podložaka za cvijeće, bačvi i kanti za zalijevanje, postavljanjem mreža protiv komaraca na prozore te izbjegavanjem držanja otvorenih vrata i prozora navečer bez dodatne zaštite.
Prirodni „recept“ za balkon s manje komaraca
Potrebno vam je:
- 1 ili 2 veće posude s citronelom
- nekoliko teglica lavande, mente ili bosiljka
- kvalitetan supstrat za lončanice
- redovito zalijevanje
- sunčano mjesto na balkonu ili terasi
Kako postići najbolji učinak
Citronelu postavite neposredno uz sjedeću garnituru ili stol. Pokraj nje možete posaditi lavandu ili bosiljak kako biste stvorili još aromatičniji zeleni kutak.
Biljke redovito zalijevajte, ali nemojte pretjerivati s količinom vode. Uklonite svu stajaću vodu iz posuda na balkonu.
Navečer možete napraviti lagani propuh, a prema potrebi koristiti i mreže protiv komaraca.
Kombinacijom tih jednostavnih mjera ljetne večeri na balkonu mogu postati ugodnije, a biljke će vašem vanjskom prostoru istodobno dati više boje, mirisa i mediteranskog ugođaja.
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