kupili dvokatnicu
Preselili smo se u Italiju jer nam se naša zemlja smučila: Evo koliko manje novaca trošimo mjesečno
Kada su 2020. godine, dok su živjeli u Češkoj, mladi bračni par Alex Ninman i Cassandra Tresl saznali da očekuju prvo dijete, rođenje kćeri potaknulo ih je na razmišljanje o povratku u Sjedinjene Američke Države, gdje su ranije živjeli i radili.
Ipak, kada su zbrojili troškove kupnje nekretnine i skrbi o djetetu, računica je pokazala da bi povratak značio ozbiljan financijski pritisak. Umjesto toga, okrenuli su se Italiji, zemlji u kojoj su pojedini gradovi nudili kuće po simboličnoj cijeni od jednog eura, piše nova.rs.
Prije preseljenja u Europu živjeli su u New Yorku. Cassandra je radila u operativnom sektoru tehnološke tvrtke, dok je Ninman bio zaposlen kao mesar u lancu trgovina zdrave hrane. Iako im je život u „Velikoj jabuci“ godinama bio san, ubrzo su shvatili da tempo grada i neprestana utrka za profesionalnim napredovanjem ne ostavljaju mnogo prostora za osobni mir. Karijera, koja im je nekoć bila prioritet, postala je tek dio svakodnevice, ali ne i smisao života kakav su željeli.
Mogućnost rada na daljinu otvorila im je vrata drukčijem izboru. U to su vrijeme diljem Italije pokrenuti programi prodaje napuštenih kuća po cijeni od jednog eura, s ciljem oživljavanja malih mjesta i privlačenja novih stanovnika. Ideja je bila jednostavna: kupci preuzimaju obvezu obnove, a zauzvrat dobivaju nekretninu po simboličnoj cijeni.
Iako je marketinški sve zvučalo gotovo nestvarno, stvarnost je podrazumijevala dodatna ulaganja jer su mnoge kuće godinama bile napuštene i nalazile su se u lošem stanju.
Tijekom jeseni 2021. godine obišli su više nekretnina u regijama Abruzzo i Toskana. Na kraju su se odlučili za kuću u Abruzzu, procijenivši da taj dio Italije nudi najbolji omjer cijene i kvalitete.
Kupili su dvokatnicu s dvije spavaće sobe, površine nešto manje od 100 četvornih metara, za 11.500 eura. U obnovu su uložili oko 18.000 dolara, a već sredinom 2022. uselili su se u svoj novi dom.
Činjenica da su kuću kupili bez kredita donijela im je, kako kažu, osjećaj sigurnosti. Bez mjesečne rate stambenog kredita financijski pritisak bio je znatno manji, a imali su i više prostora za promjenu karijere.
Nakon preseljenja u Italiju Cassandra je napustila posao u tehnološkoj industriji i posvetila se vođenju putničkog bloga i newslettera, a istodobno radi kao operativna menadžerica za drugog autora koji se bavi putovanjima.
Život u malom talijanskom mjestu pokazao se i znatno jeftinijim. Prema podacima platforme Numbeo, životni troškovi u Italiji u prosjeku su niži nego u Sjedinjenim Američkim Državama, a u manjim sredinama razlika je još izraženija.
Njihovi mjesečni izdaci iznose oko 1246 dolara, uključujući režije i osnovne životne troškove. Za namirnice izdvajaju oko 480 eura mjesečno, za električnu energiju oko 217 eura svaka dva mjeseca, a za vodu oko 91 euro svaka dva mjeseca. Internet ih stoji 12 eura mjesečno po kući.
Troškovi grijanja zimi mogu dosegnuti i 200 eura mjesečno po objektu. Godišnje izdvajaju 286 eura za odvoz otpada i oko 61 euro poreza po kući. Predškolski program njihove kćeri stoji 40 eura mjesečno, a treninzi gimnastike dodatnih 50 eura.
Bračni par je 2024. godine kupio i drugu nekretninu u Italiji za 17.000 eura. Nakon dodatnog ulaganja od oko 10.000 eura, kuću su počeli iznajmljivati turistima putem platforme Airbnb po cijeni do 85 eura po noćenju.
Ta im nekretnina godišnje donosi između 8000 i 10.000 eura prihoda, osobito kada je iznajme obiteljima ili parovima koji rade na daljinu i ostaju po nekoliko tjedana.
Održavanje i čišćenje obavljaju sami pa su im troškovi uglavnom ograničeni na režije i poreze.
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