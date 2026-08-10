Preselili smo se u Italiju jer nam se naša zemlja smučila: Evo koliko manje novaca trošimo mjesečno

Prije preseljenja u Europu živjeli su u New Yorku. Cassandra je radila u operativnom sektoru tehnološke tvrtke, dok je Ninman bio zaposlen kao mesar u lancu trgovina zdrave hrane. Iako im je život u „Velikoj jabuci“ godinama bio san, ubrzo su shvatili da tempo grada i neprestana utrka za profesionalnim napredovanjem ne ostavljaju mnogo prostora za osobni mir. Karijera, koja im je nekoć bila prioritet, postala je tek dio svakodnevice, ali ne i smisao života kakav su željeli.