MEĐU NAJBROJNIJIMA
Pogledajte koliko je u deset godina porastao broj državljana Srbije na privremenom radu u Hrvatskoj
Početkom ožujka odjeknula je informacija da je Ministarstvo vanjskih poslova Srbije svrstalo Hrvatsku u skupinu zemalja u koje svojim građanima savjetuju "putovanje u slučaju krajnje potrebe". No Hrvatska je kasnije vraćena među zemlje u koje se preporučuje "putovanje uz dodatne mjere opreza".
Proljetos je srbijansko Ministarstvo vanjskih poslova razvrstalo zemlje svijeta u četiri skupine prema procijenjenom stupnju rizika - od najrizičnije crvene skupine u kojoj su zemlje poput Irana, Libanona, Jemena i Ukrajine gdje se ratuje pa do zelene skupine zemalja koje se smatraju sasvim sigurnima. Hrvatska je na tom "semaforu" tada bila jedina europska zemlja u narančastoj skupini, svrstana u društvo dvadesetak nestabilnih zemalja poput Haitija, Mjanmara, Nigerije i Venezuele. Preporuka građanima Srbije bila je da ne putuju u Hrvatsku "osim ako to nije apsolutno neophodno".
U međuvremenu je, uz puno manje pompe, službena Srbija procijenila Hrvatsku manje rizičnom te ju je ipak svrstala u žutu skupinu među zemlje u koje se preporučuje putovanje "uz dodatne mjere opreza".
No Hrvatska je i u toj "žutoj" skupini jedina članica Europske unije koju Srbija ne smatra posve sigurnom za svoje građane.
Na odmoru i radu u Hrvatskoj 140.000 građana Srbije
No dok je Hrvatska na semaforu Ministarstva vanjskih poslova Srbije još bila u "narančastom", među zemljama procijenjenog velikog rizika, građani Srbije u prilično velikom broju su stizali u Hrvatsku ili na odmor ili na privremeni, mahom sezonski rad u turizmu.
Prema podacima Hrvatske turističke zajednice, od siječnja do lipnja Hrvatsku je posjetilo 123.328 turista iz Srbije ostvarivši 578 tisuća noćenja, bivajući tako jedanaesti po brojnosti. Istodobno, u lipnju je, prema podacima Ministarstva unutarnjih poslova (MUP) s dozvolama za privremeni boravak i rad u Hrvatskoj bilo 15.863 državljana Srbije. Ukupno je do lipnja u Hrvatsku došlo na odmor i privremeni rad skoro 140 tisuća građana Srbije.
A koncem srpnja su državljani Srbije bili drugi najbrojniji iza državljana Bosne i Hercegovine po broju izdanih dozvola za boravak i rad. Prema tim svježijim podacima MUP-a, u Hrvatskoj trenutno radi 17.876 državljana Srbije - oko dvije tisuće manje nego građana BiH te dvije tisuće više od Filipinaca koji su na trećem mjestu.
U 10 godina 35 puta više radnika iz Srbije
Još je zanimljivije vidjeti kako je u proteklih deset godina rastao broj građana Srbije na privremenom radu u Hrvatskoj.
Prema podacima MUP-a iz 2016. u Hrvatskoj je tada bilo 379 državljana Srbije s odobrenim privremenim boravkom u svrhu rada. Već sljedeće, 2017. godine njihov broj se udvostručio - na 767. Za razdoblje od 2018 do 2020. MUP nema javno dostupne podatke o državljanima trećih zemalja s dozvolama za boravak i rad u Hrvatskoj. No ima ih za 2021. godinu kada je u Hrvatskoj na privremenom radu već bilo 13.579 građana Srbije, što je u odnosu na 2016. bilo čak 35 puta više.
U proteklih pet godina, broj izdanih dozvola za rad građanima Srbije dodatno je rastao pa ih je 2022. godine bilo 19.127, godine 2023. bilo ih je 24.028, a najviše 2024. godine - 27.988. Prošle godine zabilježen je pad na 24.278, odnosno na razinu iz 2023. godine. Lani su građani Srbije bili treći po brojnosti među stranim radnicima u Hrvatskoj iza građana BiH i Nepala.
U pet godina 78 posto više
Da je njihov priljev prvenstveno vezan uz turističku sezonu govore i ovogodišnji mjesečni podaci. Uočljivo je, naime, trostruko povećanje broja izdanih radnih dozvola građanima Srbije od ožujka (5.871) do srpnja.
A u proteklih pet godina broj državljana Srbije na privremenom boravku i radu u Hrvatskoj povećao se 78 posto.
Broj državljana Srbije na radu u RH
2016. godine - 379
2017. godine - 767
2021. godine - 13.579
2022. godine - 19.127
2023. godine - 24.028
2024. godine - 27.988
2025. godine - 24.278
Broj radnika iz Nepala najbrže raste
Do 2023. godine uvjerljivo najbrojniji strani radnici u Hrvatskoj bili su državljani BiH. Te godine bilo ih je čak 38.236, ali otada im se brojkom približavaju državljani Nepala. Prošle godine u Hrvatskoj je radilo 32.355 državljana BiH te samo 517 Nepalaca manje.
Za usporedbu, 2016. godine u Hrvatskoj je radilo tek sedam Nepalaca i deset Filipinaca. Deset godina kasnije, Nepalaca s dozvolom za boravak i rad bilo je 31.708, a Filipinaca 17.629.
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