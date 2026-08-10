Kairos
FOTO / Na tavanu kuće u Trogiru pronašli su blago staro više od 2000 godina
Na tavanu kuće u Trogiru godinama i godinama ležao je jedan od najljepših primjeraka starogrčke umjetnosti, star više od 2000 godina.
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Jeste li već čuli za Trogirskog Kairosa? Riječ je o prekrasnom starogrčkom mramornom reljefu iz 4. ili 3. stoljeća prije Krista koji prikazuje boga Kairosa. Djelo se smatra iznimnim umjetničkim ostvarenjem i rijetkim sačuvanim kiparskim prikazom tog grčkog božanstva.
Kako je završio u trogirskoj kući?
O tome se i danas, gotovo stotinu godina nakon njegova pronalaska, vode rasprave. Antičko umjetničko djelo, rad Lizipa, jednog od najvećih antičkih kipara, otkriveno je na tavanu kuće ugledne trogirske obitelji. Prema mišljenju stručnjaka, iz Grčke je u Hrvatsku doneseno još u doba renesanse. Jesu li tada znali njegovu vrijednost ili nisu, i dalje ostaje otvoreno pitanje, prenosi Metropolitan.si.
Kako god bilo, dragocjeni reljef pronađen je na tavanu kuće koja je nekoć pripadala obitelji Statilić (Statileo), iz koje je poteklo nekoliko uglednih osoba – diplomata, umjetnika povezanih s ugarsko-hrvatskim dvorom te svjetskih putnika. Upravo zbog toga povjesničari pretpostavljaju da je netko od članova obitelji pronašao reljef na putovanju i donio ga sa sobom u Trogir. Ondje ga je 1928. godine otkrio trogirski povjesničar umjetnosti don Ivan Delalle.
Bog Kairos
Kairos je u grčkoj mitologiji bio najmlađi Zeusov sin, poznat kao bog prolaznog, kratkotrajnog trenutka. Prema mitu, Kairosa, koji simbolizira pravi i odlučujući trenutak, treba uhvatiti za čuperak kose prije nego što odleti. Mladi bog s krilima na nogama i leđima, kako ga je prikazao Lizip, jedva dodiruje tlo, što dočarava njegovu brzinu. Čovjeka pritom podsjeća da pravi trenutak brzo prolazi i da se prilike ne vraćaju.
Na zatiljku Kairos nema kose, što simbolizira prolaznost prilika: kada jednom prođe pokraj nas, više ga ne možemo uhvatiti, a propušteni trenutak ne možemo vratiti.
Upravo se reljef iz Trogira smatra jednim od najbolje očuvanih i najrjeđih prikaza boga Kairosa na svijetu.
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