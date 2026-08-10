FOTO / Na tavanu kuće u Trogiru pronašli su blago staro više od 2000 godina

Kako god bilo, dragocjeni reljef pronađen je na tavanu kuće koja je nekoć pripadala obitelji Statilić (Statileo), iz koje je poteklo nekoliko uglednih osoba – diplomata, umjetnika povezanih s ugarsko-hrvatskim dvorom te svjetskih putnika. Upravo zbog toga povjesničari pretpostavljaju da je netko od članova obitelji pronašao reljef na putovanju i donio ga sa sobom u Trogir. Ondje ga je 1928. godine otkrio trogirski povjesničar umjetnosti don Ivan Delalle.