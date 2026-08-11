ilegalno odloženi opasni otpad
Održan izvanredni koalicijski sastanak. Milinović: Nova onečišćenja ovise o Vladi i Plenkoviću
Premijer Andrej Plenković održao je u utorak prijepodne online sastanak s predstavnicima stranaka vladajuće koalicije, a jedna od ključnih tema bila je Gospić, odnosno ilegalno odloženi opasni otpad u tom gradu.
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12:49
prije 0 min.
Milinović pozvao Vladu i DORH da onečišćenje u Lici proglase terorističkim činom
Gradonačelnik Gospića Darko Milinović pozvao je u utorak Vladu i DORH da razmotre mogućnost proglašenja ekološkog incidenta u Gospiću terorističkim činom i da procesuiraju sve odgovorne te ocijenio da onečišćenje može ugroziti zdravlje stanovništva.
"Apeliram na DORH i pravosudna tijela da razmotre mogućnost da ovaj ekocid proglase terorističkim činom te da se procesiraju svi odgovorni u tom lancu", poručio je Milinović u otvorenom pismu.
Milinović tvrdi da se u Gospiću "nedvojbeno dogodio teroristički čin ekocida" koji može ugroziti zdravlje stanovnika Gospića, Ličko-senjske i Primorsko-goranske županije, ali i cijele Hrvatske.
Pozvao je Vladu da hitno pristupi sanaciji otpada te predložio da premijer Andrej Plenković bude na čelu povjerenstva zaduženog za njezinu provedbu. "Prihvatite tu ideju, a to je hitna sanacija i da Andrej Plenković bude na čelu povjerenstva koje će biti zaduženo za provođenje istog", napisao je.
Kazao je da je još prije godinu i pol dana pozivao da predsjednik Vlade stane na čelo povjerenstva koje bi pristupilo hitnoj sanaciji otpada u Gospiću.
Milinović je upozorio i na tvornicu litija u Gospiću te zatražio sastanak s državnim odvjetnikom kako bi provjerio raspolaže li potrebnom dokumentacijom o odluci Ministarstva prema kojoj za tu tvornicu nije potrebna studija utjecaja na okoliš.
"Pozivam cijelu Hrvatsku da stane uz bok Gospića i na taj način pokaže novu vrstu domoljublja koje je danas potrebno, jednako kao i 91.", poručio je Milinović, pozvavši na zajedničku zaštitu zdravlja ljudi i sprečavanje daljnjeg onečišćenja.
Uskok je ranije objavio nalaz vještačenja prema kojem su na području industrijskog kompleksa u Gospiću pronađene velike količine otpada različitog sastava, uključujući opasan i ekotoksičan otpad, a utvrđeno je i onečišćenje tla te mogući utjecaj na podzemne vode.
Vještačenje je provedeno u sklopu istrage protiv bračnog para Šincek i drugih osumnjičenih za nezakonito postupanje s otpadom. Prema ranije objavljenim informacijama, riječ je o desecima tisuća tona otpada koji je u Gospiću nezakonito odlagan, a bez sanacije bi, prema nalazima vještaka, mogao predstavljati kontinuirani izvor onečišćenja.
12:27
prije 22 min.
Milinović: Strašna je izjava ministrice da se ovo neće riješiti u njezinu mandatu
Gospićki gradonačelnik Darko Milinović s našom Katarinom Plantak razgovarao je o opasnom odlagalištu otpada u Gospiću.
"Kontrolu kvalitete vode provodimo na tjednoj razini i voda u Gospiću zdrava je za piće. U izvješću se navodi da nova onečišćenja ovise o hitnoj sanaciji, a to znači o Vladi i Andreju Plenkoviću. Pozivam cijelu Hrvatsku da zajedno stanemo na rep toj aždaji, a ona se zove terorizam ekocida u Gospiću, a potencijalno i u cijeloj Hrvatskoj.“
Dodaje da nije pozvao na prosvjed, ali da postoji i ta mogućnost.
"Ovo je terorizam i Hrvatska se mora ujediniti i reći: stop. Strašna je izjava ministrice da se ovo neće riješiti u njezinu mandatu."
12:15
prije 33 min.
Nitko od oporbe nije došao na sastanak Mosta
Nitko se od oporbe nije odazvao na sastanak koji je sazvao Most.
12:02
prije 47 min.
Zmajlović: Ministarstvo objavilo dokaz protiv sebe u slučaju Gospić
Saborski zastupnik SDP-a Mihael Zmajlović ocijenio je u utorak da je kronologija koju je objavilo Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije (MZOZT) dokaz protiv samog ministarstva, tvrdeći da osamnaest mjeseci nakon otkrića otpada u Gospiću s lokacije nije uklonjena nijedna tona.
"Od veljače 2025., kada je javnost saznala što je zakopano u Bilajskoj 50, prošlo je osamnaest mjeseci. U tih osamnaest mjeseci s lokacije nije uklonjena nijedna tona otpada", naveo je Zmajlović u priopćenju, tvrdeći da je onečišćenje u međuvremenu dospjelo iz otpada u podzemne vode, pozivajući se na dopunu vještačenja Geotehničkog fakulteta koje je naručio USKOK.
"Ministarstvo nije primijenilo zakon o žurnim postupcima"
Zmajlović tvrdi da se u priopćenju ministarstva nigdje ne spominje dio Zakona o zaštiti okoliša o takozvanim žurnim postupcima, prema kojem bi nadležna tijela bila obvezna, a ne samo ovlaštena, provesti sanacijske mjere putem treće osobe na trošak onečišćivača.
Naveo je da je taj zakon donesen 2013. godine, dok je on sam bio ministar, te da je "ta glava zakona ondje upravo za dan kada netko negdje zakopa 37.000 tona otpada", a ne da se primjenjuje tek nakon godinu i pol.
Prema njegovim navodima, izmjena plana gospodarenja otpadom objavljena je u Narodnim novinama 18. srpnja 2025., pet mjeseci nakon što je slučaj postao poznat, a ne u svibnju kako je, tvrdi, navelo ministarstvo.
Naveo je i da je prva javna nabava objavljena tek u veljači 2026. te da je propala jer nije pristigla nijedna ponuda, nakon čega je procijenjena vrijednost sanacije povećana s 2,1 na 4,72 milijuna eura. Tvrdi i da je prvo rješenje Državnog inspektorata kojim se nalaže uklanjanje otpada doneseno tek 13. veljače 2026., te da rok za izvršenje, kraj svibnja, nije ispoštovan.
Kao dodatan primjer sporog postupanja Zmajlović je naveo i slučaj Biljane Donje. Tvrdi da ministarstvo taj slučaj ističe kao primjer uspješne sanacije, iako ona još nije završena, a Hrvatska za nju, prema presudi Suda Europske unije iz ožujka 2025., plaća 6.500 eura dnevno uz milijun eura paušalne kazne, što je dosad iznosilo više od četiri milijuna eura.
Pitanja ministrici i premijeru
Zmajlović je u priopćenju uputio i niz pitanja ministrici zaštite okoliša i zelene tranzicije Mariji Vučković i premijeru Andreju Plenkoviću, među kojima koliko je tona otpada dosad uklonjeno s lokacije, je li ijednom primijenjen članak zakona o žurnim postupcima te hoće li Vlada do kraja tjedna donijeti odluku o pokretanju takvih postupaka.
Zmajlović tvrdi da ministarstvo navodi da je razina perfluoriranih i polifluoriranih alkilnih tvari (PFAS) 20 puta ispod granice, dok prema nalazima na koje se poziva, ona je dvostruko iznad dopuštene. Naveo je i da Zavod za javno zdravstvo "Andrija Štampar" preporučuje građanima da izbjegavaju tu lokaciju.
"Građani Gospića nisu tražili kronologiju. Tražili su da se otpad makne i da im se kaže istina o vodi", zaključio je Zmajlović.
Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije u ponedjeljak je priopćilo kako je, uz Fond za zaštitu okoliša, od prvog dana poduzimalo aktivnosti kako bi se omogućila sanacija lokacije, ustvrdivši da odgovornost za nezakonito odlaganje otpada nije na institucijama koje provode sanaciju, već na onima koji su otpad odložili, te najavivši izmjene Zakona o gospodarenju otpadom radi strožeg sankcioniranja takvih slučajeva ubuduće.
11:54
prije 54 min.
Grmoja: Tražimo izvanrednu sjednicu Sabora, a zatim izglasavanje nepovjerenja Vladi
Most će na sastanku s ostalim klubovima zastupnika u Hrvatskom saboru predložiti da se od predsjednika Sabora zajednički zatraži izvanredna sjednica, a jedini prihvatljivi ishod ekološke katastrofe u Lici je pad Vlade, kazao je u utorak predsjednik Mosta Nikola Grmoja.
"Na zajedničkom sastanku ići ćemo u dva smjera. Prvi je izvanredna sjednica Sabora koju može sazvati predsjednik Republika, ali i predsjednik Sabora ako to od njega zatraže klubovi zastupnika. Uvjeren sam da ćemo se oko toga složiti'', rekao je Nikola Grmoja na konferenciji za medije u središnjici Mosta, uoči sastanka u Saboru.
Drugi smjer je izglasavanje nepovjerenja Vladi koja mora, dodaje, snositi odgovornost za slučaj ilegalnog odlaganja opasnog otpada na području Gospića koji je zagadio vodu, tlo i zrak te ugrozio zdravlje ljudi.
''Sada je vrijeme da snose odgovornost. Jedina moguća posljedica ovakve ekološke katastrofe je pad vlade'', rekao je.
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11:26
prije 1 h
Plenković se obraća javnosti nakon koalicijskog sastanka
Predsjednik Vlade Andrej Plenković dat će izjavu za medije u Banskim dvorima nakon što je danas putem videoveze sazvao sastanak Užeg kabineta Vlade i parlamentarne većine u vezi s postupanjem oko otpada u Lici.
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10:59
prije 1 h
Oglasio se Milinović
10:56
prije 1 h
Benčić poslala poruku koalicijskim partnerima HDZ-a
10:54
prije 1 h
SDP, Možemo i Drito odbili Grmojin poziv
Predsjednik Mosta Nikola Grmoja danas je ponovio poziv svim (oporbenim) Klubovima zastupnika da se odazovu na hitan sastanak danas u podne s ciljem zajedničkog pokretanja opoziva Vlade Andreja Plenkovića i sazivanja izvanredne sjednice Sabora.
Međutim, na taj se sastanak, kako doznaje Jutarnji list, neće se odazvati dvije najjače oporbene stranke - SDP i Možemo!
Kako doznaje RTL Danas i Drito se neće odazvati.
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10:32
prije 2 h
Mirela Holy: Ovo je najbolji pokazatelj koliko je Vladi, ali i oporbi, stalo do zaštite okoliša
Gošća našeg Tihomira Ladišića u Novom danu bila je Mirela Holy, bivša ministrica zaštite okoliša. Razgovarali su o odlagalištu otpada u Gospiću.
"Nažalost, ovo je samo jedan od slučajeva, to ukazuje da mi nemamo funkcionalan sustav gospodarenja niti jednom kategorijom otpada. Govorimo o opasnom otpadu, ali nije bolja situacija niti s posebnim kategorijama otpada, niti s komunalnim otpadom", kazala je Mirela Holy, komentiravši aferu oko deponija otpada kod Gospića, zbog koje je oporba zatražila glasanje o nepovjerenju Vladi Andreja Plenkovića.
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