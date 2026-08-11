Gradonačelnik Gospića Darko Milinović pozvao je u utorak Vladu i DORH da razmotre mogućnost proglašenja ekološkog incidenta u Gospiću terorističkim činom i da procesuiraju sve odgovorne te ocijenio da onečišćenje može ugroziti zdravlje stanovništva.

"Apeliram na DORH i pravosudna tijela da razmotre mogućnost da ovaj ekocid proglase terorističkim činom te da se procesiraju svi odgovorni u tom lancu", poručio je Milinović u otvorenom pismu.

Milinović tvrdi da se u Gospiću "nedvojbeno dogodio teroristički čin ekocida" koji može ugroziti zdravlje stanovnika Gospića, Ličko-senjske i Primorsko-goranske županije, ali i cijele Hrvatske.

Pozvao je Vladu da hitno pristupi sanaciji otpada te predložio da premijer Andrej Plenković bude na čelu povjerenstva zaduženog za njezinu provedbu. "Prihvatite tu ideju, a to je hitna sanacija i da Andrej Plenković bude na čelu povjerenstva koje će biti zaduženo za provođenje istog", napisao je.

Kazao je da je još prije godinu i pol dana pozivao da predsjednik Vlade stane na čelo povjerenstva koje bi pristupilo hitnoj sanaciji otpada u Gospiću.

Milinović je upozorio i na tvornicu litija u Gospiću te zatražio sastanak s državnim odvjetnikom kako bi provjerio raspolaže li potrebnom dokumentacijom o odluci Ministarstva prema kojoj za tu tvornicu nije potrebna studija utjecaja na okoliš.

"Pozivam cijelu Hrvatsku da stane uz bok Gospića i na taj način pokaže novu vrstu domoljublja koje je danas potrebno, jednako kao i 91.", poručio je Milinović, pozvavši na zajedničku zaštitu zdravlja ljudi i sprečavanje daljnjeg onečišćenja.

Uskok je ranije objavio nalaz vještačenja prema kojem su na području industrijskog kompleksa u Gospiću pronađene velike količine otpada različitog sastava, uključujući opasan i ekotoksičan otpad, a utvrđeno je i onečišćenje tla te mogući utjecaj na podzemne vode.

Vještačenje je provedeno u sklopu istrage protiv bračnog para Šincek i drugih osumnjičenih za nezakonito postupanje s otpadom. Prema ranije objavljenim informacijama, riječ je o desecima tisuća tona otpada koji je u Gospiću nezakonito odlagan, a bez sanacije bi, prema nalazima vještaka, mogao predstavljati kontinuirani izvor onečišćenja.