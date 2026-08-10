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Je li sigurno čuvati hranu u otvorenoj konzervi? Stručnjaci upozoravaju na jednu važnu stvar
Ostatke hrane iz otvorene konzerve nije nužno odmah baciti, no stručnjaci savjetuju da se zbog očuvanja okusa i kvalitete prebace u drugu posudu.
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Ostatke konzerviranog povrća, graha, paradajz-pirea i drugih namirnica nakon otvaranja konzerve nije potrebno odmah baciti. Prema američkom Ministarstvu poljoprivrede (USDA), takva se hrana može čuvati u hladnjaku, iako to nije najbolja opcija.
Podaci Purdue University Extensiona pokazuju da se ostaci konzervirane hrane u originalnoj konzervi mogu čuvati otprilike jedan do pet dana, ovisno o vrsti namirnice, prenosi Klix. Konzervirana riba imorski plodovi mogu trajati do dva dana, voće od dva do četiri dana, dok se umak od rajčice može čuvati najviše pet dana.
Ipak, stručnjaci preporučuju da se ostaci zbog očuvanja kvalitete i okusa prebace u staklenu ili plastičnu posudu s poklopcem, namijenjenu čuvanju hrane.
"Osobno, uvijek prebacim ostatke konzervirane hrane u hermetički zatvorenu staklenu posudu te ih ostavim u hladnjaku ili zamrzivaču kako bih bolje sačuvala okus i teksturu hrane", kaže nutricionistica Kelsey Kunik.
Prema njezinim riječima, ostavljanje hrane u originalnoj konzervi može utjecati na njezin okus i kvalitetu.
"Čuvanje ostataka hrane u konzervi može utjecati na okus i kvalitetu hrane jer zrak stupa u interakciju s konzervom i hranom. Prebacivanje ostataka u staklenu posudu s poklopcem je poželjnije kako bi se smanjila izloženost kisiku i ograničile promjene okusa i kvalitete", navodi Kunik.
Konzervu je važno dobro zatvoriti
Ako se ostaci ipak ostavljaju u originalnoj konzervi, potrebno ju je dobro pokriti. Otvorena konzerva ne bi smjela ostati nepokrivena u hladnjaku jer bi hrana mogla upiti mirise drugih namirnica ili doći u kontakt s drugim sadržajem.
"Plastična folija ili plastični poklopci su vjerojatno najbolji izbor za hermetičko pokrivanje hrane. Nikada ne pokušavajte zatvoriti konzervu originalnim aluminijskim poklopcem. Tako lako možete porezati prste i s tim poklopcem obično ne možete hermetički zatvoriti konzervu", kaže dijetetičarka Kristen Smith.
Smith također savjetuje da se vrh konzerve potpuno ukloni kako bi se omogućilo bolje zatvaranje i smanjio ulazak zraka kada se hrana prekrije plastičnom folijom.
Kisela hrana može brže promijeniti okus
Nisu sve namirnice jednako prikladne za čuvanje u originalnoj konzervi. Kunik navodi da se nekisela hrana, poput konzerviranog graha, špinata ili tunjevine, uglavnom bolje čuva u konzervi nego kisela hrana.
"Nekisela hrana poput konzerviranog graha, špinata ili tune uglavnom se bolje čuva u konzervi od kisele hrane poput paradajza, jer kiselost može prilično brzo dati hrani metalni okus", kaže Kunik.
Zbog toga se kod rajčice i hrane na bazi rajčice preporučuje da se ostaci odmah prebace u staklenu posudu s dobro zatvorenim poklopcem kako bi se sačuvali okus i kvaliteta.
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