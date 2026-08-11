CAPAK TVRDI DA JE SVE U REDU
N1 u Lici: Pitka voda u Gospiću nije kontrolirana pet mjeseci na PFAS spojeve!
Posljednja analiza vode u Gospiću na PFAS spojeve rađena je prije pet mjeseci, doznala je to naša reporterka Katarina Plantak u razgovoru s Katarinom Rukavinom iz Ličkih voda
Oglas
Građani Gospića ozbiljno su zabrinuti za ispravnost vode koju piju, iako ih svi uvjeravaju da je voda mikrobiološki ispravna, oni u to baš ne vjeruju.
"Uvodimo montoring i na parametre koji su bili povišeni na ilegalnom odlagalištu"
"Mi analize provodimo redovito. Prema godišnjem planu uzorkovanja u Gospiću se provode četiri puta mjesečno – 15 uzoraka tjedno, a u Otočcu dva puta mjesečno na osam lokacija. Pokrivena je cijela vodopskrbna mreža. Uvest ćemo i dodatne analize, u koordinaciji s nadležnim zavodima. Uvodimo i monitoring na parametre koji su bili povišeni na ilegalnom odlagalištu otpada, poput olova, cinka, bakra, antimona, a radit će se i analize na PFAS-ove te na krom. Nastavlja se monitoring uzoraka na željezo, aluminij i mangan i to se svaki mjesec pratiti na izvorištima", kaza je za N1 Katarina Rukavina iz Ličkih voda.
Dodala je kako su danas, u jutarnjim satima, uzeti prvi uzorci.
Posljednja analiza gospićke vode na PFAS spojeve bila u ožujku
Na pitanje Katarine Plantak kad je voda u Gospiću testirana na PFAS spojeve, Rukavina je odgovorila da je to bilo u ožujku ove godine.
"Mikrobiološki je voda ispravna. Od 12. siječnja ove godine dužni smo pratiti PFAS-ve u izvorištima. Monitorinzi izvorišta se odrađuju jednom godišnje prema zakonu i u skladu s time to radimo. U Otočcu smo smo ih u travnju posljednji put kontrolirali. U Gospiću u ožujku bila izvanredna analiza na Mrđenovcu i u razvodnom oknu u centru. Tada nisu detektirani PFAS-ovi, a nisu ni u Otočcu", istaknula je Rukavina te dodala kako će krenuti s češćim analizama.
"Nisu rađene te analize"
Na pitanje reporterke N1 jesu li rađeni PFAS u Gospiću nakon vještačenja, koje je objavio DORH, Rukavina je odgvorila: "U našoj nadležnosti je samo voda iz vodoopskrbnog sustava, koja nije povezana s vještačenjima i nisu rađene te analize.
"U vodi koju piju Gospićani nije rađena analiza?" pitala je novinarka Plantak.
"U ožujku jest, a i danas su uzeti uzorci, koje analizira HZJZ, a mi rezultate objavljujemo na mrežnim stanicam", odgovorila je Rukavina.
Pročitajte još
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas