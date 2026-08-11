N1 u Lici: Pitka voda u Gospiću nije kontrolirana pet mjeseci na PFAS spojeve!

"Mi analize provodimo redovito. Prema godišnjem planu uzorkovanja u Gospiću se provode četiri puta mjesečno – 15 uzoraka tjedno, a u Otočcu dva puta mjesečno na osam lokacija. Pokrivena je cijela vodopskrbna mreža. Uvest ćemo i dodatne analize, u koordinaciji s nadležnim zavodima. Uvodimo i monitoring na parametre koji su bili povišeni na ilegalnom odlagalištu otpada, poput olova, cinka, bakra, antimona, a radit će se i analize na PFAS-ove te na krom. Nastavlja se monitoring uzoraka na željezo, aluminij i mangan i to se svaki mjesec pratiti na izvorištima", kaza je za N1 Katarina Rukavina iz Ličkih voda.