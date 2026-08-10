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SAVJETI VRTLARA

Zašto rajčica u vašem vrtu ne napreduje? Ove pogreške mogu uništiti biljke

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N1info
|
10. kol. 2026. 18:06
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Dani California/Unsplash

Mnogi vrtlari s veseljem prate kako im biljke bujaju i razvijaju zelene plodove, no dovoljno je nekoliko dana da se pojave smeđe mrlje na listovima, biljka počne slabjeti, stabljike venu, a plodovi trunuti.

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Uzrok često nije manjak truda, već pogreška u njezi – previše vlage i nepravilan način zalijevanja. Mokro lišće, slaba cirkulacija zraka i dugotrajno vlažno okruženje stvaraju idealne uvjete za razvoj gljivičnih bolesti koje mogu brzo uništiti usjev.

Kako navodi BBC Gardeners' World Magazine, pepelnica rajčice jedan je od najčešćih problema u uzgoju rajčice, osobito tijekom toplog i vlažnog vremena, prenosiKlix.

Rajčica rijetko propadne preko noći. Biljka prije toga pokazuje znakove upozorenja koje iskusni vrtlari mogu brzo uočiti.

Riječ je o jednom od najčešćih znakova gljivičnih infekcija. Mrlje se mogu širiti i s vremenom dovesti do potpunog odumiranja lista.

Problemi se često prvo pojavljuju na donjim listovima. Iako to može biti dio prirodnog procesa starenja, naglo žutilo često upućuje na stres ili bolest.

Uvijanje lišća

Listovi se mogu uvijati zbog visokih temperatura, nepravilnog zalijevanja ili infekcija.

Pojave li se na rajčicama mekane smeđe ili crne mrlje, moguće je da je usjev već zahvaćen bolešću. Među najopasnijim problemima je pepelnica rajčice.

Gljivične bolesti

Jedna od najopasnijih bolesti je kasna plamenjača rajčice (Phytophthora infestans), koja se u povoljnim uvjetima može vrlo brzo širiti.

Kraljevsko hortikulturno društvo (RHS) upozorava da se bolest često pojavljuje tijekom razdoblja visoke vlažnosti i toplog vremena. Najprije zahvaća listove, a potom se može proširiti na stabljike i plodove.

Gljivične bolesti problematične su i zato što se šire sporama koje mogu prenositi vjetar, kišne kapi ili voda nastala nepravilnim zalijevanjem.

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