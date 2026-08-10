"Pobjegao sam glavom bez obzira iz Švedske i vratio se jer ono što sam vidio je pakao. Evo kako sam živio u obećanoj zemlji“

„Već sam dvije i pol godine u Malmöu. Ljeta su lijepa, vrijeme je vrlo ugodno, negdje između 18 i 24 stupnja u hladu, što je meni savršeno. Zime su duge i jako dosadne. Zrak je dobar, čist i svjež, ali bilo je dana kada je zagađenje bilo veliko, osobito kada nema vjetra. Voda je čista i svježa, a općenito je sve vrlo uredno, počevši od nogostupa i travnjaka pa do javnih zahoda... Zemlja ima dosta problema s dijelom stanovništva koji se nije prilagodio, konkretno s ljudima s Bliskog istoka i ostalima, ali to donekle drže pod kontrolom.