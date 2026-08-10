"Hladno, ali standard"?
"Pobjegao sam glavom bez obzira iz Švedske i vratio se jer ono što sam vidio je pakao. Evo kako sam živio u obećanoj zemlji“
Kakva je Švedska kao država i opisuje li popularna rečenica iz filma 'Lepa sela lepo gore' - „hladno, ali standard“ doista život u toj zemlji, otkrili su pojedini Srbi nakon što se na internetu povela rasprava o ovoj skandinavskoj zemlji.
Raspravu je pokrenuo anonimni mladić na Redditu koji je želio doznati koje su prednosti i nedostaci života u Švedskoj. Dobio je vrlo različite odgovore. Jedni smatraju da je riječ o odličnoj zemlji za život, dok drugi priznaju da se, kao i svaka druga država, suočava s ozbiljnim problemima te da jedva čekaju iz nje „pobjeći“.
„Bok, ljudi, zanima me što mislite o Švedskoj kao zemlji i biste li živjeli u njoj?
Ako ima nekoga tko ondje živi, mogao bi napisati svoje mišljenje, prednosti, nedostatke i slično“, napisao je anonimni Srbin, prenosi nova.rs.
Odgovori su, očekivano, bili raznoliki. Dok su jedni zadovoljni svojim izborom i životom u toj zemlji, drugi su otvoreno priznali zašto su požalili što su se preselili u Švedsku.
„Već sam dvije i pol godine u Malmöu. Ljeta su lijepa, vrijeme je vrlo ugodno, negdje između 18 i 24 stupnja u hladu, što je meni savršeno. Zime su duge i jako dosadne. Zrak je dobar, čist i svjež, ali bilo je dana kada je zagađenje bilo veliko, osobito kada nema vjetra. Voda je čista i svježa, a općenito je sve vrlo uredno, počevši od nogostupa i travnjaka pa do javnih zahoda... Zemlja ima dosta problema s dijelom stanovništva koji se nije prilagodio, konkretno s ljudima s Bliskog istoka i ostalima, ali to donekle drže pod kontrolom.
Što se tiče troškova – 1000 eura za najamninu, 1000 eura u trgovinama, a ostalo ovisi o tebi. Kada je riječ o druženju, uglavnom sam sa Srbima, Hrvatima i pripadnicima nekih drugih nacija, a tek tu i tamo s nekim Šveđaninom.
Ono što me šokiralo jest koliko Šveđani piju. Primjerice, u ponedjeljak ujutro red ispred trgovine alkoholnim pićima izgleda kao da je petak navečer. Trgovina nije radila u nedjelju, zalihe su presušile pa se mora rano ujutro u nabavu“, napisao je jedan Srbin koji je, sudeći prema njegovu komentaru, zadovoljan životom u Švedskoj.
„Samo da spakiram kofere i odem iz Švedske“
Ipak, drugi nisu imali tako lijepo mišljenje o toj zemlji.
„Preselio sam se u Švedsku prije otprilike godinu dana. Osim hladnoće i tmurne zime, koje mi smetaju, tu je i kultura introvertiranosti, zatvorenog društva i društvenog konformizma – svi izgledaju, odijevaju se i razmišljaju gotovo jednako – što je meni prilično jezivo. Od svakoga tko dođe očekuje se da se uklopi, ali Šveđani neće učiniti ništa kako bi mu u tome pomogli. Uvijek ostavljaju dojam da nikada nećete biti pravi Šveđanin.
Stava da je 'švedski način' rada najbolji na svijetu već mi je preko glave. Također, toliko su u svojoj zoni udobnosti da to nije normalno. A koliko sam primijetio, nije baš ni da imaju neku posebnu radnu etiku. Kako su onda uopće uspjeli postati tako bogata zemlja?
Sve u svemu, još sam ovdje, ali već tražim posao u drugoj zemlji. Jedva čekam spakirati kofere, ukrcati se u avion i više se nikada ne vratiti“, napisao je korisnik koji definitivno nije zadovoljan životom u Švedskoj.
„Ljudi su teški, zatvoreni i iskompleksirani“
Nakon njega javio se još jedan Srbin kojega ova skandinavska zemlja također nije oduševila.
„Ja sam nakon nešto više od nekoliko mjeseci pobjegao glavom bez obzira... Ljudi su teški, nemaju svoje 'ja', sve olako prihvaćaju. Zatvoreni su i iskompleksirani. Imaju problema s velikim brojem neintegriranih migranata.
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