Stalno ste pospani tijekom dana? Znanstvenici su možda otkrili zašto

KAROLINA GRABOWSKAKABOOMPICS/Pexels

Ako se često borite s umorom i pospanošću tijekom dana, razlog možda nije samo manjak sna. Novo istraživanje pokazuje da bi važnu ulogu mogli imati određeni spojevi u krvi, na koje utječu prehrana i hormoni.

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Pretjerana dnevna pospanost mnogo je češća nego što se misli, a osim što otežava svakodnevno funkcioniranje, povezuje se i s povećanim rizikom od pretilosti, dijabetesa te bolesti srca i krvnih žila.

Dosad se ovaj problem uglavnom povezivao s psihološkim čimbenicima ili poremećajima spavanja, no novo istraživanje američkih znanstvenika sugerira da bi u pozadini mogli biti i biološki procesi, piše Metropolitan.si.

U krvi pronašli sedam molekula povezanih s pospanošću

Istraživači iz bolnice Brigham and Women's Hospital u Bostonu analizirali su uzorke krvi gotovo 6.000 ispitanika te identificirali sedam molekula koje su povezane s pretjeranom dnevnom pospanošću.

Rezultati istraživanja, objavljeni u znanstvenom časopisu eBioMedicine, upućuju na to da prehrana i hormonska ravnoteža mogu imati važan utjecaj na razinu energije tijekom dana.

Znanstvenici su analizirali čak 877 različitih metabolita – tvari koje nastaju u organizmu tijekom metabolizma i na koje utječu prehrambene navike te hormoni.

Osim uzimanja uzoraka krvi, sudionici su ispunili i upitnike o tome koliko često osjećaju pospanost ili zadrijemaju tijekom dana u različitim situacijama.

Omega-3 i omega-6 masne kiseline povezane s manjim rizikom

Jedan od najzanimljivijih zaključaka istraživanja odnosi se na prehranu.

Pokazalo se da osobe s višim razinama omega-3 i omega-6 masnih kiselina u krvi rjeđe pate od pretjerane dnevne pospanosti.

Te se zdrave masnoće nalaze u namirnicama poput:

masne ribe (losos, skuša, sardine)

orašastih plodova

sjemenki

žumanjka

Znanstvenici smatraju da bi upravo one mogle imati zaštitni učinak na razinu energije tijekom dana.

Jedna tvar mogla bi povećavati umor

S druge strane, istraživanje je pokazalo da je tiramin, spoj koji se nalazi u fermentiranoj hrani i prezrelim namirnicama, povezan s većim rizikom od dnevne pospanosti, osobito kod muškaraca.

Tiramin se nalazi u odležanim sirevima, suhomesnatim proizvodima,fermentiranoj hrani, prezrelom voću i pojedinim alkoholnim pićima.

Istraživači su primijetili da su više razine tiramina povezane i s lošijom kvalitetom noćnog sna te otežanim uspavljivanjem, što dodatno može pridonijeti umoru tijekom dana.

Potrebna su dodatna istraživanja

Autori studije upozoravaju da rezultati još ne dokazuju izravnu uzročno-posljedičnu vezu između pojedinih metabolita i dnevne pospanosti.

Naime, kvaliteta sna procjenjivala se putem upitnika, pa će biti potrebna dodatna klinička istraživanja kako bi se potvrdili dobiveni rezultati.

U sljedećoj fazi istraživanja znanstvenici planiraju ispitati može li prehrana bogata omega-3 i omega-6 masnim kiselinama doista pomoći u smanjenju dnevne pospanosti.

Kad se zbog pospanosti treba javiti liječniku?

Povremeni umor sasvim je normalan, no ako se tijekom dana redovito osjećate iscrpljeno unatoč dovoljno sna ili vam se događa da često nekontrolirano zadrijemate, stručnjaci savjetuju razgovor s liječnikom.

Takvi simptomi mogu biti povezani s poremećajima spavanja, hormonalnim promjenama, kroničnim bolestima ili drugim zdravstvenim stanjima koja zahtijevaju dijagnostiku i liječenje.