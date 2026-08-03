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Slavni glazbenik progovorio o velikoj borbi: "Ljudi su se dolazili oprostiti od mene"
Britanski glazbenik Phil Collins otkrio je da je posljednjih godina vodio tešku borbu s alkoholizmom koja ga je gotovo stajala života. U razgovoru za The Sunday Times legendarni 75-godišnji pjevač i bubnjar priznao je kako je zbog pretjeranog konzumiranja alkohola završio u bolnici s ozbiljnim oštećenjima bubrega i gušterače.
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Collins je ispričao da su njegovi problemi ponovno počeli nakon što je prestao uzimati lijek Antabuse, koji izaziva fizičku reakciju ako osoba konzumira alkohol. Nakon toga, kaže, počeo je piti već ujutro, a količina alkohola postupno je izmaknula kontroli.
U studenome 2023. hospitaliziran je, a u bolnici je proveo čak sedam mjeseci. Njegovo zdravstveno stanje bilo je toliko ozbiljno da su liječnici razmatrali nastavak održavanja na životu, prenosi Guardian.
"Morale su se donijeti odluke poput one treba li me uopće održavati na životu. Bubrezi su mi otkazivali, organi su prestajali funkcionirati. Ljudi su dolazili oprostiti se od mene, a ja toga uopće nisam bio svjestan. Svi su mislili da me više neće vidjeti", rekao je Collins.
Dodao je kako je imao veliku sreću što se uspio oporaviti te naglasio da od tada više nije popio ni kap alkohola.
S alkoholizmom se borio i ranije
Ovo nije prvi put da je glazbenik javno govorio o ovisnosti. Još 2015. godine priznao je da je nakon razvoda od treće supruge Orianne Cevey zapao u teško razdoblje obilježeno depresijom i prekomjernim pijenjem.
Tada je izjavio kako je dane provodio gledajući televiziju i pijući alkohol te da ga je takav način života "zamalo ubio". Nakon liječenja uspio je nekoliko godina ostati trijezan.
Zdravstveni problemi udaljili su ga od bubnjeva
Posljednjih godina Collins se suočava s nizom ozbiljnih zdravstvenih problema. Zbog operacija vrata i kralježnice više ne može svirati bubnjeve, instrument po kojem je obilježio karijeru. Na posljednjoj turneji grupe Genesis 2021. nastupao je isključivo kao pjevač, uglavnom sjedeći tijekom koncerata.
Još 2016. godine otkrio je i da boluje od dijabetesa, a uoči povratničkih nastupa s Genesisom izjavio je kako je morao prihvatiti ograničenja koja mu nameće zdravstveno stanje.
Jedan od najuspješnijih britanskih glazbenika
Phil Collins smatra se jednim od najuspješnijih britanskih glazbenika svih vremena. Nakon što je preuzeo ulogu glavnog vokala u grupi Genesis od Petera Gabriela, bend je postao jedan od najuspješnijih na svjetskoj rock sceni. Paralelno je ostvario iznimno uspješnu solo karijeru s hitovima poput In the Air Tonight, Against All Odds i Easy Lover.
Njegov posljednji studijski album, Going Back, objavljen je 2010. godine. Nakon četverogodišnje pauze vratio se nastupima 2015., ponajviše zbog svoje djece, koja su, kako je tada rekao, željela napokon vidjeti čime se njihov otac bavi na pozornici.
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