Marko Seper/PIXSELL

Predsjednik Vlade Andrej Plenković dat će izjavu za medije u Banskim dvorima nakon što je danas putem videoveze sazvao sastanak Užeg kabineta Vlade i parlamentarne većine u vezi s postupanjem oko otpada u Lici.

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