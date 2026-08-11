Otpad u Lici
USKORO UŽIVO / Plenković se obraća javnosti nakon koalicijskog sastanka
Ružica Sabljić
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11. kol. 2026. 11:23
| Vijesti
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Predsjednik Vlade Andrej Plenković dat će izjavu za medije u Banskim dvorima nakon što je danas putem videoveze sazvao sastanak Užeg kabineta Vlade i parlamentarne većine u vezi s postupanjem oko otpada u Lici.
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