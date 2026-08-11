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Otpad u Lici

USKORO UŽIVO / Plenković se obraća javnosti nakon koalicijskog sastanka

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Ružica Sabljić
|
11. kol. 2026. 11:23
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Andrej Plenković
Marko Seper/PIXSELL

Predsjednik Vlade Andrej Plenković dat će izjavu za medije u Banskim dvorima nakon što je danas putem videoveze sazvao sastanak Užeg kabineta Vlade i parlamentarne većine u vezi s postupanjem oko otpada u Lici.

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andrej plenković lika vlada gospić

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