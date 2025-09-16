Građani strahuju od skupljeg najma i rasta cijene stanova: Jednako se vrednuju "šupe" i luksuzni kvadrati

Tako je Hrvatska obrtnička komora uputila primjedbu na prijedlog Programa priuštivog najma držeći da isključuje obrtnike te da je riječ o očitoj diskriminaciji. U obrazloženju navode da prijedlog sadrži odredbu kojom se na javni poziv ne može javiti kao najmoprimac osoba koja obavlja gospodarsku djelatnost, odnosno u vlasništvu ima aktivnu vlastitu tvrtku ili obrt. HOK također ističe da nikakvi drugi uvjeti nisu propisani, nego je ostavljeno lokalnoj samoupravi odrediti uvjete natječajem. Navode kako je ovim prijedlogom propisano da Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama javne pozive raspisuje prema procijenjenim potrebama jedinica lokalne samouprave, uključenjem obrtnika u potencijalne korisnike programa bi se mogao riješiti i problem deficitarnih zanimanja u određenim hrvatskim regijama. HOK predlaže da se, s obzirom na sve navedeno, omogući obrtnicima javljanje na te javne pozive, prenosi Novi list.