sjednica sabora
UŽIVO / Benčić Plenkovića nazvala kukavicom, on joj uzvratio: "I očekivali smo da ćete nastaviti ljetni blues"
Zastupnici su danas sjeli u saborske klupe nakon dvomjesečnog odmora, a jesensko zasjedanje počelo je aktualcem.
Povratak zastupnika u saborske klupe započeo je Aktualnim prijepodnevom tijekom kojega će pitanja premijeru Andreju Plenkoviću i članovima Vlade postaviti 41 zastupnik, a prva će to učiniti nezavisna zastupnica Boška Ban, dok će posljednji biti nezavisni Josip Jurčević.
Na dnevnom redu 7. sjednice Hrvatskog sabora je više od 120 točaka, od kojih 99 iz prošle sjednice.
Sjednicu, s početkom u 9.30 sati, pratite UŽIVO na N1.
12 Objava
11:22
prije 0 min.
Pitanje Jasne Vojnić za ministra Grlić Radmana
"Vrtić u Tavankutu, mjestu u Vojvodini s većinskim hrvatskim stanovništvom, uskoro počinje s radom. Vlada je u okviru projekta uložila 1,3 milijuna eura, ali da nije bilo vašeg angažmana, vrtić vrlo vjerojatno ove jeseni ne bi počeo s radom. Ovom prilikom vam zahvaljujem, a želim i pitati postoje li otvorena pitanja s ministarstvom vanjskih poslova Republike Srbije, kakav je plan daljnjih aktivnosti?"
11:16
prije 6 min.
Zastupnici su se vratili, nastavlja se sjednica
Sjednica Hrvatskog sabora nastavila je, slijede nova pitanja.
10:49
prije 33 min.
Stanka do 11 sati
Nakon pitanja Sandre Benčić i Plenkovićevog odgovora, nanizalo se puno replika zastupnika.
Vidjeli smo reakcija iz HDZ-a, koji su joj spočitavali stanje u Zagrebu, komunističke zločine. Zbog cijelog niza povreda poslovnika, zbog kojih šef Sabora dijelio opomene, zatražio je od zastupnika da smanje reakcije.
"Ovo postaje neozbiljno", poručio je Jandroković, te zamolio zastupnike da se vrate pitanjima za premijera i ministre.
10:35
prije 47 min.
Reakcija Sandre Benčić na Plenkovićev odgovor
"Koliko podcjenjujete građane koji ovo gledaju govori to da vi za radikalizaciju i rast ustaštva vi osuđujete ljevicu. Krive su vam stranke centra jer ne žele s vama koalirati, krive su vam stranke ljevice jer ne žele pristati na barem malo fašizma. Krivi su vam mediji, krivi su vam festivali, svi su vam krivi. Svi osim onoga tko je počeo, za ovo stanje u društvu odgovorni ste jedino vi. To je ono što vi radite, sjedite na dvije stolice, nemate stav, nemate vrijednosti, imate samo korist. Zato vi govorite ljevici da je histerična, jer ste vi politički anemični, a politički anemičnom politički stav djeluje histerično", kaže Benčić.
Jelena Miloš iz Možemo kazala je da je "tragično parafrazirati Juru i Bobana u Saboru i onda se tome smijati."
Reagirao je Jandroković. "Oko Jure i Bobana, kakva je to insinuacija, o čemu vi govorite? Zekanović je govorio nešto u smislu Jure i Bobana? Ja ne znam gdje ste vi to vidjeli i koje su to sad već ozbiljne manipulacije. Gdje ste vidjeli Juru i Bobana, što izmišljate. Hajde, molim vas", poručio je.
10:24
prije 58 min.
Odgovor Andreja Plenkovića Sandri Benčić
"Što se tiče ove teme, očekivali smo da ćete vi vaš ljetni blues nastaviti u Saboru. Dobro je da imamo ovakav HDZ, to je blagotvorno za društvo. Da imamo Vladu u kojoj sve manjine imaju ne samo poštivanje prava već i financiranje praktički svih njihovih projekata. Vodili smo politiku jedan za jedan - jedan euro manjinama u Hrvatskoj i jedan euro Hrvatima izvan Hrvatske.
Zastupnice Benčić, nisam to htio reći, ali reći ću da je jedna zastupnica iz vašeg bazena ljude s koncerta nazvao hipodromskim kopitima. Nisam uzalud spomenuo riječ dehumanizacija, koja je svojstvena retorici političke ljevice, koja se ovog ljeta potpuno razotkrila i pokazala toliko isključivom, netolerantnom, spremnom na zabrane, na sve poteze koji su van onoga što je hrvatska demokracija 20. stoljeća...
"Ako nitko pjesmu Čavoglave sankcionirao 30 godina, neće ni danas. Nemojte nam imputirati kukavičluk, povijesni revizionizam jer ga nema", kazao je Plenković.
10:15
prije 1h
Pitanje Sandre Benčić premijeru Plenkoviću
"Uspon fašizma prije 100 godina nije uspio sam od sebe. Uspio je zahvaljujući onima koji se fašizmima nisu deklarirali, onima koji su zatvarali oči i "dedramatizirali" evidentnu situaciju, kako bi ministar Anušić rekao, novog doba. Doba u kojem postoji jedna istina, a oni koji u nju ne vjeruju predstavljaju neprijatelje. Premijeru Plenkoviću, vi ste se ovoga ljeta pokazali kao taj koji zbog oportunizma i kukavičluka puštate malo fašizma, bahato misleći da ga možete kontrolirati. To malo ustaštva nazvali ste zajedništvom u slavljenju domoljublja. Međutim, to je brzo dobilo tzv. dvostruku konotaciju institucionaliziranjem ustaškog pozdrava upravo ovdje u Saboru. Time ste upravo vi postali prvi premijer zemlje članice Europske unije koja je legalizirala nacistički pozdrav u njegovoj lokalnoj varijanti", započela je Sandra Benčić.
"Dvostruka konotacija se zatim ukazala kao zabrana jednog festivala u Benkovcu i prijetnje novinarki koja je to pratila, pokušaj zabrane drugog festivala, prijetnjama jednome od naših najvećih pisaca i jednoj od najistaknutijih zastupnica, nastavite niz... To se nije dogodilo zato što ste vi apologet fašizma, to se dogodilo jer ste oportunist i kukavica koja ga je spremna puštati", završila je Benčić.
Uslijedio je niz reakcija, zbog kojih je Jandroković dijelio opomene:
"Nije vama problem Hipodroma Thompson nego Kosta Kostanjević. Vama kod hipodroma ne smetaju Hrvati nego vaš kriminal", poručio je HDZ-ov Nikola Mažar.
"Jako ste dosadni i naporni!", poručila je HDZ-ova Majda Burić.
Ostali HDZ-ovi zastupnici Benčić su spočitavali Trnjanske kresove.
"Nakon svakog oporbenog pitanja desetak HDZ-ovh pionira se postavi pred zid kako bi obranili premijera. Premijeru, ako se ne znate sami obraniti, onda nemojte ni dolaziti ovdje", poručio je pak SDP-ov Arsen Bauk.
10:07
prije 1h
Hajdaš Dončić izrazio je nezadovoljstvo odgovorom premijera
"SDP će podnijeti prijedlog zakona koji će biti jasan i razumljiv svima. Žao mi je što je od jednog Andreja Plenkovića, koji je gurao Istanbulsku konvenciju, stoji premijer koji nije premijer cijele Hrvatske nego HDZ-a, premijer koji je povezan s desnim verigama samo kako bi zadržao vlast', replicirao je premijeru predsjednik SDP-a."
09:55
prije 1h
Hajdaš Dončić postavio pitanje Plenkoviću: "Imate li hrabrosti..."
Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić postavio je pitanje premijeru Plenkoviću:
"Predsjedniče Vlade, 30 godina hrvatska se politika vrti oko istih fraza, 30 godina ne postoji konsenzus koje su vrijednosti na kojima naše društvo treba počivati. Mladima se perfidno servira da je ZDS domoljubni pozdrav. To je laž, obmana. Zato je vrijeme da okrenemo jednu novu stranicu. Hrvatsku razaraju podjele, posebno nejednakost. O tim stvarima se ne priča. Živimo u turbulentnim globalnim vremenima nesigurnosti, a mi smo zakopani u rovovima prošlosti. Stoga je moje pitanje: imate li hrabrosti potaknuti ovu raspravu u Saboru i priznati da ZDS nije vezan uz Domovinski rat?"
Andrej Plenković odgovorio je: "To je svojevrsni apel da se dogodi što? Da vi kao politička opcija prestanete s ovom histerijom iz posljednjih par mjeseci? Ja sam dobro pratio ovo što se zbivalo, komentirao sam kad me se pitalo. Nastojao sam razumjeti što se zbiva. Mi živimo u gradu u kojemu je na vlasti Možemo zajedno s SDP-om. Koncert je odobrila vlast, to se zaboravlja. Što se mene tiče to je ok. Veliki koncert, puno ljudi, a nema zapaljenih automobila, nema razbijenih izloga, nema tuča, ranjenih, a nema ni desetaka mrtvih koje su mediji procjenjivali."
"Nakon toga ljevica dva mjeseca forsira tu temu. Vi koji forsirate tu temu biste sada zakonski zatvarali tu temu. Kakav ćete efekt izazvati u današnjem internetskom društvu u Hrvatskoj? Mislite da ćete uspijeti u tome da se to više ne koristi? To je iluzija, potpuna iluzija", dodao je premijer.
"Rješenje je u obrazovnom sustavu. Zabranama nećete postići ništa. Predlažem da se bavimo manje podjelama i polarizacijom. Vi godinama provodite dehumanizaciju vaših političkih protivnika. Zato oprezno s vašim zakonskim inicijativama, živimo u demokraciji kolega Dončiću", odgovorio je Plenković.
09:49
prije 1h
Prvo pitanje na aktualcu postavila Boška Ban premijeru Plenkoviću
Prvo pitanje na aktualcu postavila je Boška Ban premijeru Andreju Plenkoviću. "Pred nama je izazov prelaska na jednosmjensku nastavu. Jedinice lokalne samouprave u financijski ograničene u provedbi svih projekata. Mogu li jedinice očekivati podršku Vlade kroz povećanje sredstava?", upitala je.
"Mislim da smo napravili iskorake kakvih desetljećima nije bilo", kazao je Plenković. "Naša politika fiskalne decentralizacije jedinica lokalne samouprave je uspjela."
09:41
prije 1h
Započela sjednica Sabora
Predsjednik Sabora Gordana Jandrokovića otvorio je sjednicu Hrvatskog sabora.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare