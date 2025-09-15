"Dvostruka konotacija se zatim ukazala kao zabrana jednog festivala u Benkovcu i prijetnje novinarki koja je to pratila, pokušaj zabrane drugog festivala, prijetnjama jednome od naših najvećih pisaca i jednoj od najistaknutijih zastupnica, nastavite niz... To se nije dogodilo zato što ste vi apologet fašizma, to se dogodilo jer ste oportunist i kukavica koja ga je spremna puštati", završila je Benčić.

Uslijedio je niz reakcija, zbog kojih je Jandroković dijelio opomene:

"Nije vama problem Hipodroma Thompson nego Kosta Kostanjević. Vama kod hipodroma ne smetaju Hrvati nego vaš kriminal", poručio je HDZ-ov Nikola Mažar.

"Jako ste dosadni i naporni!", poručila je HDZ-ova Majda Burić.

Ostali HDZ-ovi zastupnici Benčić su spočitavali Trnjanske kresove.

"Nakon svakog oporbenog pitanja desetak HDZ-ovh pionira se postavi pred zid kako bi obranili premijera. Premijeru, ako se ne znate sami obraniti, onda nemojte ni dolaziti ovdje", poručio je pak SDP-ov Arsen Bauk.