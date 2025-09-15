Kosor o sjednici Sabora: Na trenutke sam bila zgrožena, a na trenutke ispunjena osjećajem strašne bespomoćnosti

Bivša premijerka Jadranka Kosor gostovala je kod Nine Kljenak u N1 Studiju uživo gdje je komentirala aktualno prijepodne u Saboru.
"Još jedan turoban dan u Hrvatskom saboru. Takve dane ne pamtim iz vremena dok sam ja bila zastupnica. Takve dane sigurno ne pamte ni bivši predsjednici Hrvatskog sabora koji danas neće javno istupati. Danas smo ponovno u Saboru, nakon onih odvratnih istupa zastupnika koji su pri kraju ljetnog zajedanja izvikivali zločinačko-ustaški pozdrav "Za dom spremni", bili svjedoci koraka dalje.
Nastojanja da se taj poklič do te mjere relativizira jest gaženje Ustava. Danas je u Hrvatskom saboru zgažen Ustav. Jedna detuđmanizacija, mrvljenje Ustava RH i onda na kraju jedna sofisticirana pila naopaka kojom vrlo vješto barata Plenković i slijepi nastup šefa SDP-a koji se dodatno upregnuo da pomogne Plenkoviću da se izvadi iz ovih neugodnih situacija", rekla je Kosor koja je današnji aktualac ocijenila sramotnim.
"U Saboru kao člana većine imamo i zastupnika romske nacionalne manjine. Za mene je fascinantno, ali i nevjerojatno da i taj zastupnik podržava dvostruke konotacije pozdrava "Za dom spremni" iako su pod tim pozdravom ubijani i Romi. To je slika Hrvatskog sabora danas, ali i Hrvatske danas.
Na trenutke sam bila zgrožena, a na trenutke ispunjena osjećajem strašne bespomoćnosti", kaže Kosor.
Komentirala je i SDP i njihovu inicijativu za izmjenom Kaznenog zakona.
"Bog zna što će oni na kraju iznjedriti i to također iz nastupa njihovog šefa danas nije jasno. Oni dodatnu relavitiziraju Ustav i dodatno stvari kompliciraju do te mjere da time apsolutno pomažu Plenkoviću da se iz tih dvostrukih konotacija izvlači. Smiješno je i tragikomično da te njihove izmjene i dopune zakona neće proći, nitko neće glasati za njih", kaže Kosor.
"Ako sada i SDP relativizira upotrebu pozdrava "Za dom spremni", ako to misle i vladajući, evo prilike da se okupe. Okupite se gospodo i gospođe i mijenjajte Ustav jer to možete. Budite frajeri i frajerice", zaključila je Kosor.
