KOLIKE SU NAJAMNINE?
Provjerili smo cijene stanova za studente u Splitu, Rijeci i Osijeku. Razlike su velike
Pred početak nove akademske godine i dolaska ili povratka velikog broja studenata u mjesta studiranja, nedavno smo pisali o ponudi stanova za najam u Zagrebu i cijenama koje tamošnji najmodavci najčešće traže.
Nakon ponude stanova u Zagrebu, gdje se manji stanovi - garsonijere, jednosobni te dovosbni koji su najzanimljiviji studentima, najčešće nude u rasponu cijena od 400 do 800 eura, u oglasnicima i na društvenim mrežama provjerili smo kakva je ponuda 'studentskih' stanova za najam i kolike su tražene cijene u ostala tri velika grada i sveučilišna središta - Splitu, Rijeci i Osijeku.
Split: Garsonijere i po 800 eura
Kapacitet triju studentskih domova u Splitu je oko 1.200 mjesta, a lani se, primjerice, na natječaj za smještaj javilo čak 2.700 studenata. Za pretpostaviti je da će tako biti i ove godine pa će mnogi studenti koji dolaze izvan Splita morati svoja mjesta za učenje i spavanje potražiti u privatnom smještaju. A u Splitu to baš nije jeftino.
U aktivnim oglasima stanova za najam u Splitu vrlo malo je garsonijera i jednosobnih stanova kakve studenti najčešće traže. Moguće je da su u njima još turisti ili su naprosto 'razgrabljeni' čim su dospjeli u oglasnike ili na oglasne stupove. Iz oglasa se, pak, da uočiti kako većina najmodavaca u Splitu izričito napominje da su stanovi raspoloživi do 1. srpnja (neki i do 1. lipnja) iduće godine, odnosno do nove turističke sezone kada će studente u njima očito zamijeniti turisti.
Cijena najma garsonijera u Splitu, kojih je u oglasima vrlo malo, kreće se od 500 pa čak do 800 eura. Najskuplje su na Žnjanu, koji se u većini oglasa navodi kao ekskluzivna lokacija. Ondje se, primjerice, neke garsonijere od tridesetak kvadrata iznajmljuju za 800 eura, a jedna čak za 1.000 eura.
Inače su cijene najma stanova do 45 kvadrata u pravilu oko 600 eura, dok stanovi od šezdesetak kvadrata cijenom dosežu i do 800 eura. Sve ili skoro sve ovisi lokaciji pa se za studentima zanimljive stanove od 45 kvadrata traži od 600 pa sve do 1.100 eura.
Rijeka: U prosjeku 600 eura za stan
U studentskim domovima u Rijeci ima mjesta za 1.250 studenata, a za smještaj u njima ove godine je pristiglo 2.200 zahtjeva. Stoga će tisuću studenata riječkog Sveučilišta svakako, a vjerojatno i više od tog broja, tražiti privatan smještaj.
Broj oglasa za najam stanova u Rijeci znatno je veći nego u Splitu, dok u samim oglasima nismo opazili toliko puno napomena kao u onim 'splitskima' da su stanovi za studente raspoloživi do 1. lipnja ili 1. srpnja iduće godine.
I cijene najma niže su nego u Splitu i Zagrebu. Ako nisu u strogom centru Rijeke, neke garsonijere mogu se iznajmiti već za 350 eura. Većina ih se iznajmljuje za 400 eura, no ima stanova do tridesetak kvadrata i po cijeni najma od 500 do 650 eura, ali isključivo u samom središtu grada.
Za najam jednosobnih stanova, odnosno stanova do 45 kvadrata najčešće se traži između 400 i 500 eura, iako u centru Rijeke za takve stanove najmodavci traže i po 700 ili 800 eura. Najčešće tražene cijene najma dvosobnih stanova su od 550 do 650 eura, iako se i u tom rangu veličine nađe i onih po 800 pa i 850 eura. No stanovima do najviše 50 kvadrata, koji su najzanimljiviji studentima, tražena cijena u pravilu nije viša od 650 eura. S tim da većina riječkih studenata u oglasima kojima traže stan napominju kako raspolažu budžetom od 600 eura za stanarinu.
Osijek: Od 250 do 600 eura
I U Osijeku je interes studenata za smještaj u tamošnjim studentskim domovima dvaput veći od raspoloživih kapaciteta. Za 1366 dostupnih mjesta ove godine je stiglo 2265 prijava, što znači da će i ondje barem tisuću njih tražiti privatni smještaj. Cijena najma u Osijeku razumljivo su niže nego u Zagrebu, Splitu i Rijeci jer su ondje općenito niže cijene nekretnina.
I oglasa za iznajmljivanje stanova u Osijeku desetak puta je manje nego u trima spomenutim gradovima. Mogući razlog je što su mnogi već iznajmili stanove budući da u odnosu na Zagreb ili Split u Osijeku nema puno turističkog najma.
Prema ponudi u oglasnicima, u Osijeku se za garsonijere traži od 250 do 350 eura, a za jednosobne stanove oko 400 eura u prosjeku. Za dvosobne stanove najmodavci najčešće traže od 450 do 600 eura, s tim da u oglasima ima i nekoliko stanova od osamdesetak kvadrata koji se iznajmljuju za 500 eura. Naravno, cijena i ponuda ovise o lokaciji, a i tražene cijene ne moraju biti konačne.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare