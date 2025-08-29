Provjerili smo cijene stanova za studente u Splitu, Rijeci i Osijeku. Razlike su velike

U aktivnim oglasima stanova za najam u Splitu vrlo malo je garsonijera i jednosobnih stanova kakve studenti najčešće traže. Moguće je da su u njima još turisti ili su naprosto 'razgrabljeni' čim su dospjeli u oglasnike ili na oglasne stupove. Iz oglasa se, pak, da uočiti kako većina najmodavaca u Splitu izričito napominje da su stanovi raspoloživi do 1. srpnja (neki i do 1. lipnja) iduće godine, odnosno do nove turističke sezone kada će studente u njima očito zamijeniti turisti.