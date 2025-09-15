Ukrali su više od tisuću motora iz tvornice: Nitko nije primijetio pet godina

Policija ne zna kako su lopovi uspjeli iznijeti motore iz tvornice i najvjerojatnije je većina motora već preprodana. Dvojica muškaraca koji su prethodno bili zaposleni kasnije su uhićeni zbog zločina. Riskiraju duge zatvorske kazne. Imali su i dva pomagača, koji su prevozili motore i surađivali s trgovcima otpadom koji su ih preprodavali.