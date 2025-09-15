Ukrali su više od tisuću motora iz tvornice: Nitko nije primijetio pet godina

Policija ne zna kako su lopovi uspjeli iznijeti motore iz tvornice i najvjerojatnije je većina motora već preprodana.
Lopovi su ukrali 1008 motora iz tvornice Kije u Andhra Pradeshu u Indiji, a da nitko nije primijetio pet godina. Sada je policija otkrila da je netko manipulirao tvorničkim zapisima.
– Sumnjamo da je postojao dosluh između nekih bivših i sadašnjih zaposlenika – rekao je glasnogovornik lokalne policije za Economic Times.
Nestali motori otkriveni su prošli mjesec tijekom pripremanja godišnjeg izvještaja. Utvrđeno je nekoliko nelogičnih brojku pa je pozvana policije. U početku je policija sumnjala da su motori nestali prije nego što su uopće stigli do tvornice Kije, ali nakon detaljnije istrage sada vjeruju da su motori ukradeni izravno iz tvornice manipuliranjem raznim zapisima, piše HAK Revija.
Policija ne zna kako su lopovi uspjeli iznijeti motore iz tvornice i najvjerojatnije je većina motora već preprodana. Dvojica muškaraca koji su prethodno bili zaposleni kasnije su uhićeni zbog zločina. Riskiraju duge zatvorske kazne. Imali su i dva pomagača, koji su prevozili motore i surađivali s trgovcima otpadom koji su ih preprodavali.
