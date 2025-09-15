Oglas

Kompanija Eurowings

Drama iznad Zagreba: Piloti primijetili dim u kabini, zatraženo hitno slijetanje

N1 Info
15. ruj. 2025. 10:54
Eurowings
Ilustracija / Pixabay

Prema proceduri je aktiviran lokalni postupak za izvanredno slijetanje zrakoplova.

Jutros oko 8 sati došlo je do izvanrednog slijetanja zrakoplova na zagrebački aerodrom.

Kako doznaje DNEVNIK.hr od glasnogovornice Međunarodne zračne luke Zagreb, zrakoplov kompanije Eurowings zatražio je jutros izvanredno slijetanje u Zračnu luku Franjo Tuđman.

"Sukladno propisanim procedurama aktiviran je lokalni postupak za izvanredno slijetanje. Zrakoplov je sigurno sletio, nije bilo ugroze za putnike, posadu ili infrastrukturu", potvrdila je za DNEVNIK.hr glasnogovornica Lidija Capković Martinek.

Prema informacijama, u kabini zrakoplova koji je letio iznad naše zemlje primijećen je dim, zbog čega je aktiviran postupak za prisilno slijetanje te je zrakoplov ubrzo sigurno sletio na pistu zagrebačke zračne luke.

Teme
Zračna luka Franjo Tuđman avion eurowings zrakoplov

